Рубль на следующей неделе будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл. - Бинбанк

"Курс рубля на этой неделе снизился из-за появления новостей о том, что в США могут быть приняты новые санкции по отношению к РФ, а юридическая форма действующих и будущих ограничений – изменена, - главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Во-первых, уменьшается вероятность отмены санкций против РФ, на которую рассчитывала некоторая часть участников финансового рынка. Во-вторых, возрастает риск реализации более серьезных мер, предполагающих ограничение инвестиций в российские государственные ценные бумаги. В сочетании со снижением цен на нефть рост геополитической напряженности привел к заметному падению российского фондового рынка, при этом последствия для ОФЗ и курса рубля были менее серьезными. По сообщениям некоторых СМИ, обсуждение законопроекта об ужесточении санкционного режима против РФ в нижней палате Конгресса США может начаться в ближайшие недели. При этом неизвестно, успеют ли завершиться слушания до парламентских каникул, начинающихся 31 июля. Таким образом, можно предположить, что процесс согласования и утверждения новых санкций окажется достаточно длительным. Внешние риски, относительно низкий уровень цен на нефть и восстановление позиций доллара на мировых финансовых рынках, вероятнее всего, продолжат оказывать давление на курс рубля, и он будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл.".