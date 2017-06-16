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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль на следующей неделе будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл. - Бинбанк
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16 июня 2017 года 17:44
Рубль на следующей неделе будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл. - Бинбанк
"Курс рубля на этой неделе снизился из-за появления новостей о том, что в США могут быть приняты новые санкции по отношению к РФ, а юридическая форма действующих и будущих ограничений – изменена, - главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Во-первых, уменьшается вероятность отмены санкций против РФ, на которую рассчитывала некоторая часть участников финансового рынка. Во-вторых, возрастает риск реализации более серьезных мер, предполагающих ограничение инвестиций в российские государственные ценные бумаги. В сочетании со снижением цен на нефть рост геополитической напряженности привел к заметному падению российского фондового рынка, при этом последствия для ОФЗ и курса рубля были менее серьезными. По сообщениям некоторых СМИ, обсуждение законопроекта об ужесточении санкционного режима против РФ в нижней палате Конгресса США может начаться в ближайшие недели. При этом неизвестно, успеют ли завершиться слушания до парламентских каникул, начинающихся 31 июля. Таким образом, можно предположить, что процесс согласования и утверждения новых санкций окажется достаточно длительным. Внешние риски, относительно низкий уровень цен на нефть и восстановление позиций доллара на мировых финансовых рынках, вероятнее всего, продолжат оказывать давление на курс рубля, и он будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл.".
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16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что... читать дальше
.16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные... читать дальше
.16 июня 2017 года 15:27
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:58
"Brent к текущему моменту сдержанно прибавляет, торгуясь на отметках $47.35. После очередного снижения на ценовом графике нефти появились сигналы краткосрочной технической «перепроданности». Обычно такие сигналы означают повышенную вероятность обратной ценовой коррекции, т.е. возможен небольшой... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:10
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются четвертую неделю подряд по мере того как запасы сырой нефти в США упорно продолжают оставаться высокими, провоцируя сомнения в эффективности плана по сокращению добычи со стороны ОПЕК и 11 крупных нефтедобывающих стран, отмечает аналитик ГК... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:42
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка подрастают с 2,16 до 2,17% годовых, нефть Brent по-прежнему держится около отметки 47 долларов за баррель. На этом фоне российские евробонды, вероятно, будут стабилизироваться в ожидании новых сигналов, в первую очередь, от динамики базовых активов. В... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:09
"Фьючерс на нефть марки Brent продолжает проторговывать район $47/баррель ввиду крепости доллара и активно обсуждаемых опасений относительно роста предложения нефти в США в условиях менее сильного, чем ожидалось, старта автосезона в стране. Мы ждем сегодня в течение дня продолжения консолидации... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:48
Даже наименее пессимистично настроенные участники нефтяного рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций - eToro
"Сейчас в сырьевом сегменте сформировалась такая ситуация, при которой часть игроков могла бы прикупить изрядно подешевевший актив, но даже наименее пессимистично настроенные участники рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций. А это значит, что в ближайшее время не исключены новые... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:32
"Рынок нефти в одном шаге о того, чтобы показать одну из худших недель с начала этого года. Котировки нефти марки Brent продолжают держаться в районе 7-месячного минимума, отражая прежние инвесторские опасения по поводу способности ОПЕК разрешить проблему с переизбытком предложения. Сегодня в... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:31
Рынок акций США завершил торги в четверг в "красной зоне". Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу около минимальных уровней за 7 месяцев. читать дальше
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