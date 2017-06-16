В ближайшие недели курс пары доллар/рубль будет оставаться вблизи текущих значений - Промсвязьбанк

"По итогам сегодняшнего заседания Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 9,0%, отметив сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий. Регулятор также указал на то, что он "видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года". Исходя из этого, мы ждем ее снижения на 25 б.п. на следующем заседании 28 июля, ориентир на конец 2017 года – 8,5%. Рубль отреагировал на решение ЦБ укреплением на 10 копеек - до 57,6 руб. за доллар, а доходности ОФЗ изменились незначительно. Полагаем, что в ближайшие недели курс пары доллар/рубль будет оставаться вблизи текущих значений, а рынок ОФЗ через некоторое время продолжит расти в рамках долгосрочного тренда", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.