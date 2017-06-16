В среднесрочной перспективе ожидаем подъема вплоть до 62-63 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"

"Банк России очень осторожно, но все-таки понизил ключевую ставку. Решение совпало с ожиданиями участников рынка. На этом фоне курс доллара на бирже находится на отметке 57 рублей 60 копеек, евро располагается в районе отметки 64,35. Примечательно, что несмотря на то, что инфляция почти достигла целевого значения 4%, Банк России не спешит активно понижать процентные ставки, смягчая денежно-кредитную политику очень сдержанно. С другой стороны, команду Эльвиры Набиуллиной можно понять, ведь динамика нефтяных цен, настроение инвесторов на международном рынке и повышение ставки в США несут в себе определенные риски для российской экономики и российских финансовых рынков. Поэтому сегодняшнее решение является довольно оправданным. Что касается динамики российской валюты, то вчера мы видели практически достижение отметки 58 рублей. На торгах Московской биржи это довольно закономерная реакция на возможное усиление санкций со стороны США и падения нефтяных цен. Сейчас доллар/рубль постепенно корректируется, и, скорее всего, мы завершим текущую торговую неделю где-то в районе отметки 57,50. Как мы говорили ранее, закрепление выше 57 рублей за доллар даст толчок для развития нового восходящего тренда в паре доллар/рубль. В среднесрочной перспективе мы ожидаем подъема вплоть до 62-63 рублей", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.