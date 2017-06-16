UBS сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций РФ, несмотря на возросшие риски

Инвестиционный банк UBS сохраняет рейтинг "выше рынка" для российских акций, несмотря на усиление геополитической напряженности в связи с поддержкой Сенатом США ужесточения санкций против РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

Эксперты банка продолжают считать российский фондовый рынок привлекательным. Они отмечают, что российская экономика восстанавливается, прогнозируют рост нефтяных котировок с текущих уровней, а также полагают, что процентные ставки в РФ будут снижаться.

Как говорится в обзоре, если возросшие геополитические риски вокруг России окажут давление на рубль и российская валюта ослабнет, компании нефтяного и горно-металлургического секторов РФ окажутся в более выгодном положении, чем компании, ориентированные на внутренний рынок.

Кроме того, аналитики UBS отмечают, что слабый рубль может оказать негативный эффект на прибыль и дивиденды российских банков, а акции Сбербанка (MOEX: SBER) пострадают сильнее других бумаг сектора.