Ожидаем сохранения "медвежьего" тренда на рынке нефти до начала июля - Бинбанк

"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в Штатах были проигнорированы инвесторами. В результате мы полагаем, что на следующей неделе у нефти не будет существенных возможностей для восстановления, скорее всего, цены будут двигаться в границах коридора $46,8–48,5. Также существуют риски распродаж актива и снижения цен к отметкам $46 в том случае, если данные отчета независимого агентства JODI (который станет доступен 19 июня) покажут более существенный рост производства нефти внутри картеля за счет роста добычи в Ливии и Нигерии. В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения "медвежьего" тренда на рынке до начала июля – момента, когда, по нашему мнению, рынок сможет получить информацию о более существенном сокращении мировых запасов энергоносителя за счет действия пакта ОПЕК+", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.