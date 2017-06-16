.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8% - Бинбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 июня 2017 года 15:00
Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8% - Бинбанк
"Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., отметив позитивные тенденции в динамике инфляции, инфляционных ожиданий и экономике в целом. ЦБ РФ указал, что видит возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 г. в рамках умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Также Банк России считает, что инфляционные риски в краткосрочном периоде снизились, но могут возрасти в среднесрочной перспективе. Список основных среднесрочных рисков, упоминаемых в тексте пресс-релиза, был расширен за счет включения в него возможности проведения налогового маневра. В то же время из текста пресс-релиза был удален комментарий о том, что при принятии решений в области процентной политики Банк России будет учитывать вероятность реализации сценария, предполагающего рост цен на нефть в 2018-2019 гг. С учетом предыдущих высказываний представителей ЦБ РФ можно сделать вывод о том, что Банк России продолжает придерживаться достаточно консервативного прогноза по динамике нефтяного рынка в 2018-2019 гг., ожидая, что цены на нефть будут находиться около 40 долл./барр. Таким образом, текст пресс-релиза представляется достаточно сфокусированным и однозначным: в настоящее время инфляционные риски снизились, что позволяет регулятору продолжать постепенное снижение ключевой ставки, но их возможный рост в среднесрочной перспективе требует сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Мы ожидали, что Банк России снизит ключевую ставку на 50 б.п., но с учетом усиления геополитических рисков в последние дни стали считать более вероятным и оправданным шаг на 25 б.п. В целом мы по-прежнему полагаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8%. Тем не менее потенциальное ужесточение санкционного режима и то, что в тексте пресс-релиза ЦБ РФ впервые были упомянуты риски, связанные с возможным проведением налогового маневра, могут заставить нас незначительно (на 25-50 б.п.) повысить прогноз по значению ключевой ставки на конец года при поступлении новой информации".
.
16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что... читать дальше
.16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные... читать дальше
.16 июня 2017 года 15:27
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:58
"Brent к текущему моменту сдержанно прибавляет, торгуясь на отметках $47.35. После очередного снижения на ценовом графике нефти появились сигналы краткосрочной технической «перепроданности». Обычно такие сигналы означают повышенную вероятность обратной ценовой коррекции, т.е. возможен небольшой... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:10
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются четвертую неделю подряд по мере того как запасы сырой нефти в США упорно продолжают оставаться высокими, провоцируя сомнения в эффективности плана по сокращению добычи со стороны ОПЕК и 11 крупных нефтедобывающих стран, отмечает аналитик ГК... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:42
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка подрастают с 2,16 до 2,17% годовых, нефть Brent по-прежнему держится около отметки 47 долларов за баррель. На этом фоне российские евробонды, вероятно, будут стабилизироваться в ожидании новых сигналов, в первую очередь, от динамики базовых активов. В... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:09
"Фьючерс на нефть марки Brent продолжает проторговывать район $47/баррель ввиду крепости доллара и активно обсуждаемых опасений относительно роста предложения нефти в США в условиях менее сильного, чем ожидалось, старта автосезона в стране. Мы ждем сегодня в течение дня продолжения консолидации... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:48
Даже наименее пессимистично настроенные участники нефтяного рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций - eToro
"Сейчас в сырьевом сегменте сформировалась такая ситуация, при которой часть игроков могла бы прикупить изрядно подешевевший актив, но даже наименее пессимистично настроенные участники рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций. А это значит, что в ближайшее время не исключены новые... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:32
"Рынок нефти в одном шаге о того, чтобы показать одну из худших недель с начала этого года. Котировки нефти марки Brent продолжают держаться в районе 7-месячного минимума, отражая прежние инвесторские опасения по поводу способности ОПЕК разрешить проблему с переизбытком предложения. Сегодня в... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:31
Рынок акций США завершил торги в четверг в "красной зоне". Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу около минимальных уровней за 7 месяцев. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.