Решение ЦБ РФ снизить ставку на четверть процента не стало неожиданностью для рынка - Dukascopy Bank SA

"В пятницу основные мировые индексы акций растут вслед за ценами на нефть, - отмечает руководитель правления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Дело в том, что нефтяные контракты наконец оттолкнулись от минимальных значений текущего года, и стоимость барреля марки Brent сегодня поднялась до $47,3. Вслед за ними укрепляется и российская валюта против доллара - на 17,5 копеек до 57,7150 руб./долл. На этом позитивном фоне индекс ММВБ прибавляет 0,5% до отметки 1826 пунктов. Европейские индексы также растут вслед за акциями нефтегазовые компаний и автопроизводителей. Пока шло заседание ЦБ РФ, которое завершилось в 13:30 по московскому времени, на российском рынке акций наблюдался боковой тренд. Впрочем, сегодня мы не ожидаем кардинальных изменений в дальнейшей динамике рынка, поскольку решение регулятора снизить ставку на четверть процента не стало неожиданностью для рынка".