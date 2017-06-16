Возможна консолидация нефтяного рынка около ценового уровня $47 за баррель Brent - "Нордеа Банк"

"Brent к текущему моменту сдержанно прибавляет, торгуясь на отметках $47.35. После очередного снижения на ценовом графике нефти появились сигналы краткосрочной технической «перепроданности». Обычно такие сигналы означают повышенную вероятность обратной ценовой коррекции, т.е. возможен небольшой краткосрочный рост цен. Однако ожидать сильных изменений в текущем тренде пока не приходится. Поэтому – возможна консолидация рынка около ценового уровня $47. Вечером новостной фон для рынка дополнится данными от Мичиганского института (индексы настроений), а также статистикой по числу буровых от Baker Hughes", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов