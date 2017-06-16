Снижение ЦБ РФ ставки на 0.25% удержит рынок от активного закрытия длинных позиций по рублю и рублевым активам - "Нордеа Банк"

"Доллар несколько сбавил обороты укрепления после решения ФРС по ставке и комментариев главы американского регулятора. На текущий момент EUR/USD торгуется на отметке 1.117/8, сохраняя при этом потенциал дальнейшего движения в район 1.105. Майские данные по инфляции в ЕС (final) сохранились, подчеркивая уязвимость евро в части сроков ожиданий нормализации ДКП европейским регулятором. Рубль в ожидании решения по ставке Банка России. После того, как над национальной валютой сгустились тучи (нефть только с начала месяца потеряла более 7%, а американские законодатели одобрили новый санкционный пакет против РФ), вопрос о шаге российского регулятора приобретает все большую ценность и может стать своего рода переломным. Так, снижение на 0.25% к текущему моменту, скорее, склонит чашу весов в пользу «жадности» и удержит рынок от активного закрытия длинных позиций по рублю/рублевым активам. При этом снижение на 0,5% с учетом обозначенных вызовов делает ситуацию более уязвимой и может подтолкнуть участников рынка к фиксации прибыли. USD/RUB краткосрочно 57 – 58.3", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов