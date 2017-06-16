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Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение ЦБ РФ ставки на 0.25% удержит рынок от активного закрытия длинных позиций по рублю и рублевым активам - "Нордеа Банк"
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16 июня 2017 года 13:34
Снижение ЦБ РФ ставки на 0.25% удержит рынок от активного закрытия длинных позиций по рублю и рублевым активам - "Нордеа Банк"
"Доллар несколько сбавил обороты укрепления после решения ФРС по ставке и комментариев главы американского регулятора. На текущий момент EUR/USD торгуется на отметке 1.117/8, сохраняя при этом потенциал дальнейшего движения в район 1.105. Майские данные по инфляции в ЕС (final) сохранились, подчеркивая уязвимость евро в части сроков ожиданий нормализации ДКП европейским регулятором. Рубль в ожидании решения по ставке Банка России. После того, как над национальной валютой сгустились тучи (нефть только с начала месяца потеряла более 7%, а американские законодатели одобрили новый санкционный пакет против РФ), вопрос о шаге российского регулятора приобретает все большую ценность и может стать своего рода переломным. Так, снижение на 0.25% к текущему моменту, скорее, склонит чашу весов в пользу «жадности» и удержит рынок от активного закрытия длинных позиций по рублю/рублевым активам. При этом снижение на 0,5% с учетом обозначенных вызовов делает ситуацию более уязвимой и может подтолкнуть участников рынка к фиксации прибыли. USD/RUB краткосрочно 57 – 58.3", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов
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16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что... читать дальше
.16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные... читать дальше
.16 июня 2017 года 15:27
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:58
"Brent к текущему моменту сдержанно прибавляет, торгуясь на отметках $47.35. После очередного снижения на ценовом графике нефти появились сигналы краткосрочной технической «перепроданности». Обычно такие сигналы означают повышенную вероятность обратной ценовой коррекции, т.е. возможен небольшой... читать дальше
.16 июня 2017 года 13:10
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются четвертую неделю подряд по мере того как запасы сырой нефти в США упорно продолжают оставаться высокими, провоцируя сомнения в эффективности плана по сокращению добычи со стороны ОПЕК и 11 крупных нефтедобывающих стран, отмечает аналитик ГК... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:42
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка подрастают с 2,16 до 2,17% годовых, нефть Brent по-прежнему держится около отметки 47 долларов за баррель. На этом фоне российские евробонды, вероятно, будут стабилизироваться в ожидании новых сигналов, в первую очередь, от динамики базовых активов. В... читать дальше
.16 июня 2017 года 11:09
"Фьючерс на нефть марки Brent продолжает проторговывать район $47/баррель ввиду крепости доллара и активно обсуждаемых опасений относительно роста предложения нефти в США в условиях менее сильного, чем ожидалось, старта автосезона в стране. Мы ждем сегодня в течение дня продолжения консолидации... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:48
Даже наименее пессимистично настроенные участники нефтяного рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций - eToro
"Сейчас в сырьевом сегменте сформировалась такая ситуация, при которой часть игроков могла бы прикупить изрядно подешевевший актив, но даже наименее пессимистично настроенные участники рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций. А это значит, что в ближайшее время не исключены новые... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:32
"Рынок нефти в одном шаге о того, чтобы показать одну из худших недель с начала этого года. Котировки нефти марки Brent продолжают держаться в районе 7-месячного минимума, отражая прежние инвесторские опасения по поводу способности ОПЕК разрешить проблему с переизбытком предложения. Сегодня в... читать дальше
.16 июня 2017 года 09:31
Рынок акций США завершил торги в четверг в "красной зоне". Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу около минимальных уровней за 7 месяцев. читать дальше
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