ЦБ РФ следует с осторожностью подходить к вопросу снижения ключевой ставки - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

От пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ все ожидают снижения ключевой ставки. Мнения аналитиков отличаются лишь тем, какой именно шаг смягчения денежно-кредитной политики выберет финансовый регулятор. Возможные варианты обозначила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы будем рассматривать две опции – снижение на 25 базисных пунктов и 50 базисных пунктов. Будем принимать свое решение на базе традиционного анализа показателей инфляции, инфляционных ожиданий, ситуации в экономике, безработицы. Сейчас идет интенсивная подготовка к этому заседанию», - сообщила она в начале прошлой недели.

Основным показанием к снижению ключевой ставки является низкая инфляция – сегодня ее уровень более чем вдвое ниже ставки ЦБ РФ. Резкое замедление темпов инфляции в первом квартале (неожиданное, как мы полагаем, и для самого Центробанка) уже было отыграно в результате двух последовательных снижений ключевой ставки – суммарно на 75 базисных пунктов.

"За два месяца, прошедшие с апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором ключевую ставку понизили сразу на 50 базисных пунктов, ситуация в экономике принципиально не изменилась, - комментирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. - Инфляция всё ещё не достигла целевого показателя в 4%, запланированного на этот год. Более того, в начале июня отмечено некоторое ускорение годовой инфляции до 4.2% по сравнению с 4.1% в апреле-мае. Возможно, это временное явление, но также это может свидетельствовать о начале изменения тенденций на финансовом рынке. В любом случае Центробанку следует проявлять осторожность. Особенно сегодня, когда г-жа Набиуллина анонсировала переход от политики снижения инфляции к политике ее удержания в районе установленного целевого показателя. Длительный период стабильной низкой инфляции позволит заметно снизить инфляционные ожидания. И первые доказательства этого уже есть: с июня прошлого года инфляционные ожидания снизились с 14% до 10%".

Динамика инфляции зависит от многих параметров, подчеркивает аналитик ИК: "По мнению подавляющего большинства экономистов, определяющим фактором нынешнего снижения темпов инфляции является стабильный рубль, который в свою очередь всё меньше зависит от мировых цен на нефть. Тем не менее, влияние внешних факторов на курс национальной валюты сохраняется. Также стоит помнить о том вкладе, который вносит рост цен на продовольствие. Высокий урожай в 2016 году позволил минимизировать влияние продовольственной инфляции, однако сегодня ситуация изменилась: из-за затяжной холодной весны урожай 2017 года однозначно будет ниже прошлогоднего, а значит, вклад продовольственной инфляции в общую копилку возрастет".

Немаловажным фактором является и потребительский спрос. На протяжении последних двух-трех лет реальные располагаемые доходы населения не росли, что заставило большинство россиян изменить модель поведения с потребительской на сберегательную, напоминает О. Якушев. Однако постепенный выход из рецессии сопровождается некоторым оживлением потребительской активности, что в свою очередь создает дополнительные инфляционные риски.

"Политика удержания инфляции на низком уровне потребует от ЦБ РФ приложения не меньших усилий по сравнению с теми, которые прикладывались раньше для снижения темпов инфляции до целевого значения, - заключает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". - При этом инфляционные риски могут заметно возрасти, особенно в среднесрочной перспективе. Таким образом, сегодня у ЦБ РФ остается последняя возможность существенно – на 50 базисных пунктов – снизить ключевую ставку, поскольку в дальнейшем сделать это будет сложнее. Более вероятным нам представляется сценарий, при котором ключевая ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Это продемонстрирует готовность финансового регулятора продолжать смягчение денежно-кредитной политики, однако действовать в этом направлении более аккуратно с учетом оценки последствий возможных финансовых рисков".