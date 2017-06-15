БКС изменил рейтинги акций большинства компаний электроэнергетического сектора РФ после переоценки

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - с "держать" до "покупать".

В то же время для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была понижена с "покупать" до "продавать", для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) - с "покупать" до "держать", а для акций "Россетей" (MOEX: RSTI) - с "держать" до "продавать".

Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) была подтверждена рекомендация "покупать", для акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) - "держать", а для акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) - "продавать".

"Интер РАО" все еще недорогая ставка на конвертацию доходности свободного денежного потока в дивидендную доходность, особенно в случае увеличения доли "Роснефтегаза" в компании. "ОГК-2" должна показать рост EBITDA и FCF (свободный денежный поток) в 2017 году после завершения программы "обязательного" ввода мощностей в 2016 году. Мы рекомендуем продавать акции "Юнипро" из-за ограниченного периода платежей по ДПМ (договор на предоставление мощности) "Березовской ГРЭС", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что из-за неясной фундаментальной стоимости сетевые компании привлекательны с точки зрения дивидендного потока, учитывая усилия властей по повышению выплат. "Тем не менее, принимаемые меры не принесли большого результата в случае "Россетей" и лишь немного повысили дивиденды "ФСК", - обращают внимание аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена РусГидро - 0,88 (текущая цена - 0,80), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Интер РАО - 4,70 (текущая цена - 3,90), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Юнипро - 2,70 (текущая цена - 2,63), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Энел Россия - 1,20 (текущая цена - 1,08), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,012 (текущая цена - 0,012), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,60 (текущая цена - 2,36), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,48 (текущая цена - 0,40), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Россети - 0,82 (текущая цена - 0,70), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ФСК - 0,18 (текущая цена - 0,16), рекомендация - держать.