"Агрессия" в заполнении портфелей новыми акциями пока не столь разумна - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций может попытаться отскочить вверх и избежать падения в "медвежий" рынок на дневном графике. Однако на внутридневном это вхождение уже произошло. Весьма большие объёмы сделок и попытка отскока на 30 пунктов от минимальных значений дня говорят об активных покупках или закрытии "коротких" позиций. Последнее может быть вполне разумным, но вот "агрессия" в заполнении портфелей новыми бумагами пока не столь разумна", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.