USD/RUB может продолжить движение вверх с вероятностью касания отметки 58 сразу на решении Банка России - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль коснулся отметки 57,63 на совокупности факторов. Здесь и рост доллара после довольно агрессивного настроя ФРС в отношении курса монетарной политики. Здесь и движение Brent к отметке 46,70. Здесь и решение США расширить санкции против отдельных российских секторов. Здесь и ожидания по ставке от Банка России. Итак, осталось разобраться, что из факторов будет продолжать оказывать влияние до конца торговой недели. К примеру, доллар сохранит свои крепкие позиции, так как еще свежи воспоминания от позитивного выступления главы ЦБ США Джанет Йеллен. Одновременно с этим жива еще будет тема санкций, которые сейчас проходят ратификацию в Конгрессе. Нефть может продолжить падение до 46, однако дальнейший потенциал движения вниз носит довольно ограниченный характер. Слишком сильна психологическая поддержки в этом районе. И это сулит коррекцию вверх как по Brent, так и по рублю. И, наконец, Банк России. На прошлом заседании ЦБ снизил ставку до 9,25% (на 50 б.п.), сославшись на инфляцию, которая уже позволяет смягчать монетарную политику. Более того, именно тогда был сделан намек, что регулятор при достижении целевого уровня ИПЦ в 4% будет готов к дальнейшим снижениям ставки. Фактически, цель по инфляции уже достигнута: индекс потребительских цен добрался до 4% уже в середине мая. И если ориентироваться только на эту отметку, можно ждать еще одного снижения ставки на 0,5%. А это серьезный сигнал к продажам рубля. При таких обстоятельствах USD/RUB продолжит движение вверх с вероятностью касания отметки 58 сразу на решении Банка России", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.