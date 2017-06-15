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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовые "быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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15 июня 2017 года 16:18
Фондовые "быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Пружина", которая поддерживала индекс ММВБ над уровнем 1850 пунктов, "лопнула", и что с этим делать пока непонятно. "Быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России. К тому же сейчас в мире наблюдается тренд по выходу инвесторов из высокорисковых активов. В среду были выпущены более слабые, чем ожидалось, розничные продажи в США - озабоченность по поводу замедления экономики США усилилось, и эта озабоченность "рикошетом бьет" по сырьевым ценам. Ситуация на внешних рынках также не способствует "сварке пружины" - европейские фондовые индексы сегодня упали до самого низкого уровня за два месяца, фьючерсы на открытие американского рынка снижались. Что касается индекса ММВБ, то техническая поддержка находится на уровне 1790 пунктов и на уровне 1760 пунктов. Понижательный локальный тренд, являющийся местным сопротивлением, проходит на 1865 пунктах", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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15 июня 2017 года 17:21
Рынки энергоносителей пережили еще один удар в среду, в результате чего цены на нефть и природный газ продемонстрировали снижение, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На этот раз было достаточно новостей по фундаментальным факторам. Министерство энергетики США... читать дальше
.15 июня 2017 года 15:22
Новое приближение пары евро/доллар к максимумам после вчерашнего энергичного роста и падения стало бы "бычьим" сигналом" - Saxo Bank
"Доллар пытается восстановиться от вчерашних минимумов, однако показатели доходности преимущественно остаются без изменений, а рынку, похоже, нет особого дела до заявлений ФРС о намерениях. Таким образом, сейчас нельзя с полной уверенностью говорить о потенциале краткосрочного движения, и мы... читать дальше
.15 июня 2017 года 12:55
"В среду торги по валютной паре EUR/USD были отмечены высокой волатильностью, а именно 104 пункта, в то время как рост евро по отношению к доллару США составил всего 7 пунктов. В первой половине дня слабые данные статистики по инфляции и розничным продажам США поддерживали европейскую валюту. В... читать дальше
.15 июня 2017 года 12:25
Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались под давлением после того, как в США в очередной раз был зафиксирован рост коммерческих запасов бензина, разрушая прогнозы его рекордного потребления этим летом, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.15 июня 2017 года 10:20
"Котировки фьючерса на Brent вчера упали к отметке 47 долларов/баррель на фоне разочаровывающей порции статданных по США. Помимо слабых данных по розничным продажам и складским запасам, затуманивающим перспективы экономики США, негативную реакцию рынка вызвали недельные данные Минэнерго по рынку... читать дальше
.15 июня 2017 года 09:35
Новая волна продаж на рынке нефти не заставила себя долго ждать, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Катализатором обвала котировок Brent к 5-недельным минимумам послужили данные Минэнерго, которые не устроили участников рынка. Цены,... читать дальше
.15 июня 2017 года 09:26
Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду до очередного рекорда, S&P 500 и Nasdaq завершили торги снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг. Цены на нефть стабилизировались в четверг. читать дальше
.14 июня 2017 года 18:20
"Котировки нефтяных фьючерсов остаются на низком уровне после публикации данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США, оказавшихся хуже ожиданий, - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Таким образом, восстановление баланса на рынке нефти происходит медленно даже в... читать дальше
.14 июня 2017 года 17:47
"Под влиянием неожиданно активного роста секторов инфраструктурного строительства и недвижимости, китайская экономика удивила ростом в начале текущего года, - отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - Вследствие этого, цены на железную руду и сталь начали снижаться,... читать дальше
.14 июня 2017 года 15:45
Ожидаем среднюю цену на нефть марки Brent во втором полугодии на уровне $48 за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Действие соглашения в формате ОПЕК+, можно сказать, слабо решает проблему избыточного предложения нефти на рынке. Вместо этого оно освобождает место для стран, в нем не участвующих. К примеру, две страны из ОПЕК, не участвующие в соглашении, Ливия и Нигерия, нарастили добычу с начала действия... читать дальше
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