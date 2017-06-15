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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Фондовые "быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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15 июня 2017 года 16:18

Фондовые "быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Пружина", которая поддерживала индекс ММВБ над уровнем 1850 пунктов, "лопнула", и что с этим делать пока непонятно. "Быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России. К тому же сейчас в мире наблюдается тренд по выходу инвесторов из высокорисковых активов. В среду были выпущены более слабые, чем ожидалось, розничные продажи в США - озабоченность по поводу замедления экономики США усилилось, и эта озабоченность "рикошетом бьет" по сырьевым ценам. Ситуация на внешних рынках также не способствует "сварке пружины" - европейские фондовые индексы сегодня упали до самого низкого уровня за два месяца, фьючерсы на открытие американского рынка снижались. Что касается индекса ММВБ, то техническая поддержка находится на уровне 1790 пунктов и на уровне 1760 пунктов. Понижательный локальный тренд, являющийся местным сопротивлением, проходит на 1865 пунктах", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Опубликовано: /ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"/
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