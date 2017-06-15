"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Яндекса до "покупать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "держать" до "покупать" в связи с недавним падением котировок этих бумаг, говорится в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций "Яндекса", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $31 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $27,71 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,82 за штуку.