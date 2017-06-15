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15 июня 2017 года 15:00
Наши цели для роста – это 62 - 63 рубля за доллар - "Аналитика Онлайн"
Глава Минэкономразвития, Максим Орешкин, находясь в Китае, рассказал о том, что повышение ставки Федрезерва снизит приток капитала в Россию и постепенно будет давить на курс российской валюты, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. По мнению министра, в соответствии с базовым прогнозом до конца года, рубль может ослабнуть до 68 рублей. Но при этом, еще в конце мая Орешкин говорил, что если экспортерам нефти удастся договориться о сокращении добычи, то Минэко может пересмотреть прогноз до 62 - 63 рублей. Соглашение между нефтяными державами достигнуто, ставки в США растут, но свой прогноз министерство пока не меняет. В прошедшую среду Федеральный резерв США в очередной раз повысил процентную ставку на 0,25%. Решение совпало с мнением большинства участников рынка. Поэтому шторма на биржах вчера не случилось. Как ожидается, ФРС еще может 1 или 2 раза в этом году пойти на ужесточение кредитно-денежной политики. И самое главное событие, на которое сейчас очень бурно реагирует наш рынок, это расширение списка санкций по отношению к России. Вчера подавляющим числом голосов сенат США одобрил законопроект о расширении списка санкций. Теперь данному законопроекту предстоит пройти слушание в конгрессе и только потом закон ляжет на подпись президенту Соединенных Штатов Америки. Но несмотря на все эти бюрократические процедуры, российский фондовый рынок уже очень бурно отреагировал на такое решение сената. Курс доллара на московской бирже вырос до отметки 57 рублей 45 копеек, евро торгуется в районе отметки 64 рубля 20 копеек, индекс ММВБ упал до минимальных значений с февраля 2016 года до уровня 1785 пунктов, а котировки нефти марки Brent упали до отметки 47$ за баррель. "Падение нефтяных цен, расширение списка санкций и повышение ставки Федрезерва – все это негатив для курса российского рубля, - резюмирует Г. Задоя. - Мы очень долго время видели, как доллар/рубль не хотел выходить из диапазона 56-57 рублей за одну единицу американской валюты, ну а сейчас этот выход произошел. И в случае уверенной торговли выше отметки 57 рублей, нас ждет постепенное ослабление российского рубля. Мы по-прежнему считаем, что те покупки, которые мы рекомендовали в диапазоне от 56 до 57, хорошо подходят для среднесрочной перспективы. Наши цели для роста – это 62 - 63 рубля за доллар".
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