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15 июня 2017 года 14:39
Доллар получил заметную порцию уверенности и восстанавливает позиции - "Нордеа Банк"
"Несмотря на то, что американские макроданные в последнее время все больше вызывают на рынках дискуссии на тему того, что экономика США теряет позитивный импульс, программа стимулов далека от запуска, а регулятор на этом фоне может снизить скорость нормализации ДКП, комитет по открытым рынкам ФРС накануне принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 б. п. и сохранил прогноз об еще одном повышении в текущем году, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Кроме того, данные DOT PLOT указали на сохранение трех повышений и в 2018г., также не снимается с повестки вопрос начала сокращения баланса ФРС в текущем году, повышен прогноз по росту экономики в ‘17г. до 2,2% (в марте 2,1%). В то же время прогноз по динамике инфляции на текущий год снижен - до 1,6% (ранее 1,9%). Т.о. американский регулятор дает понять, что ослабление по инфляции пока не стоит воспринимать как явный негатив, а ситуация на рынке труда выправит это отклонение". Иными словами, FED остается приверженцем Кривой Филлипса, подчеркивает Д. Давыдов. USD на этом фоне получил заметную порцию уверенности и восстанавливает позиции, пара EUR/USD торгуется к текущему моменту в районе 1.116, коррекция может получить развитие до уровней 1,105. "Рубль остается под давлением, хотя и стоит отметить, что такие факторы, как приостановившееся падение цен на нефть, начало налогового периода и предстоящее заседание Банка России, удерживают национальную валюту от более заметных движений. Фокус смещается на завтрашнее заседание регулятора. При условии того, что будет принято решение о снижении ставки на 0.5%, уровни 57-59 в паре с долларом закрепятся. При этом более «мягкий» шаг в 0.25% способен на время поддержать рубль и даже вернуть его ниже 57. И, тем не менее, геополитические вызовы, слабость нефтяного рынка продолжат вызывать наибольшее опасение на рынке, возвращая рубль в вышеупомянутый диапазон. USD/RUB краткосрочно 57.2 – 58", - заключает эксперт банка.
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.15 июня 2017 года 12:25
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