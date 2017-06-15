ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 0,25% до 9% - Dukascopy Bank SA

"Завтра состоится заседание ЦБ РФ по кредитно-денежной политике, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - По нашим оценкам, по его итогам регулятор снизит ключевую ставку на 0,25% до 9%. Замедление темпов снижения мы ожидаем в связи с возможным усилением инфляционного давления в ближайшее время, так как уже в июле повышаются тарифы ЖКХ. Помимо этого, на решение регулятора может повлиять недавнее снижение цен на нефть до минимальных уровней текущего года. Дело в том, что регулятор в своих пресс-релизах уже отмечал значимость динамики товарных контрактов для денежно-кредитной политики. Мы также не ожидаем, что решение ЦБ РФ о снижении ставки существенно отразится на динамике котировок рублевых облигаций, поскольку текущие ценовые уровни уже закладывают дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики".