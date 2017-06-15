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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня составляет 57,15-57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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15 июня 2017 года 13:25
Торговый диапазон на сегодня составляет 57,15-57,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль предпринимает попытки закрепиться в районе отметки 57,40 руб./долл. после резкого снижения накануне. На отрицательную динамику курса российской валюты повлияли сразу несколько факторов, - комментируют эксперты Уральского банка реконструкции и развития о ситуации на валютном рынке. - Нефть продолжает дешеветь: инвесторы всерьез сомневаются в способности ОПЕК стабилизировать рынок на фоне роста добычи сырья в Нигерии и Ливии, которые были освобождены от выполнения глобального пакта. Масла в огонь добавила статистика Минэнерго США, которая зафиксировала сокращение запасов всего на 1,66 млн баррелей за неделю. Повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов привело к укреплению доллара. Впрочем, движение «американца» вверх приостановилось: игроков, несмотря на оптимизм Джанет Йеллен, смущают слабые отчеты по инфляции и потребительским расходам. Против рубля сыграло и решение американского Сената по расширению санкций в отношении России. Ограничения коснутся российских банков: срок их кредитования сокращен с 90 до 14 дней. Также под ударом оказались компании нефтегазового сектора. Хорошая новость для российской валюты – старт налогового периода. Однако вероятное снижение ключевой ставки ЦБ может лишить рубль поддержки от операций carry trade. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 57,15-57,65 руб./долл.".
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15 июня 2017 года 17:21
Рынки энергоносителей пережили еще один удар в среду, в результате чего цены на нефть и природный газ продемонстрировали снижение, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На этот раз было достаточно новостей по фундаментальным факторам. Министерство энергетики США... читать дальше
.15 июня 2017 года 15:22
Новое приближение пары евро/доллар к максимумам после вчерашнего энергичного роста и падения стало бы "бычьим" сигналом" - Saxo Bank
"Доллар пытается восстановиться от вчерашних минимумов, однако показатели доходности преимущественно остаются без изменений, а рынку, похоже, нет особого дела до заявлений ФРС о намерениях. Таким образом, сейчас нельзя с полной уверенностью говорить о потенциале краткосрочного движения, и мы... читать дальше
.15 июня 2017 года 12:55
"В среду торги по валютной паре EUR/USD были отмечены высокой волатильностью, а именно 104 пункта, в то время как рост евро по отношению к доллару США составил всего 7 пунктов. В первой половине дня слабые данные статистики по инфляции и розничным продажам США поддерживали европейскую валюту. В... читать дальше
.15 июня 2017 года 12:25
Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались под давлением после того, как в США в очередной раз был зафиксирован рост коммерческих запасов бензина, разрушая прогнозы его рекордного потребления этим летом, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.15 июня 2017 года 10:20
"Котировки фьючерса на Brent вчера упали к отметке 47 долларов/баррель на фоне разочаровывающей порции статданных по США. Помимо слабых данных по розничным продажам и складским запасам, затуманивающим перспективы экономики США, негативную реакцию рынка вызвали недельные данные Минэнерго по рынку... читать дальше
.15 июня 2017 года 09:35
Новая волна продаж на рынке нефти не заставила себя долго ждать, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Катализатором обвала котировок Brent к 5-недельным минимумам послужили данные Минэнерго, которые не устроили участников рынка. Цены,... читать дальше
.15 июня 2017 года 09:26
Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду до очередного рекорда, S&P 500 и Nasdaq завершили торги снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг. Цены на нефть стабилизировались в четверг. читать дальше
.14 июня 2017 года 18:20
"Котировки нефтяных фьючерсов остаются на низком уровне после публикации данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США, оказавшихся хуже ожиданий, - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Таким образом, восстановление баланса на рынке нефти происходит медленно даже в... читать дальше
.14 июня 2017 года 17:47
"Под влиянием неожиданно активного роста секторов инфраструктурного строительства и недвижимости, китайская экономика удивила ростом в начале текущего года, - отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - Вследствие этого, цены на железную руду и сталь начали снижаться,... читать дальше
.14 июня 2017 года 15:45
Ожидаем среднюю цену на нефть марки Brent во втором полугодии на уровне $48 за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Действие соглашения в формате ОПЕК+, можно сказать, слабо решает проблему избыточного предложения нефти на рынке. Вместо этого оно освобождает место для стран, в нем не участвующих. К примеру, две страны из ОПЕК, не участвующие в соглашении, Ливия и Нигерия, нарастили добычу с начала действия... читать дальше
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