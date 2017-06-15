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15 июня 2017 года 12:25
Brent может проверить на прочность поддержку в области 45 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались под давлением после того, как в США в очередной раз был зафиксирован рост коммерческих запасов бензина, разрушая прогнозы его рекордного потребления этим летом, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 14 июня в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 46,90 доллара за баррель, потеряв после отчета по запасам около 2,5%. Американский эталон WTI находился в районе 44,78, также снизившись на 2,5%. Агентство энергетической информации США по итогам прошлой недели зафиксировало снижение коммерческих запасов сырой нефти на 1,7 миллиона баррелей до 511,5 миллиона. Запасы бензинового топлива выросли на 2,1 миллиона баррелей, до 242,4 миллиона. Рост запасов бензина две недели подряд в общей сумме на 5,3 миллиона баррелей почти в самый разгар сезона отпусков, это совсем не то, что вы хотите видеть, когда ожидаете рекордного потребления, полагает аналитик. При этом очень давит на прогнозы и тот факт, что запасы бензина находятся сейчас выше верхней границы диапазона колебаний пятилетней средней. "В целом новостной фон для рынка нефти сейчас сложился негативный, - заключает эксперт ГК. - Есть опасения, что планы ОПЕК+ могут быть нарушены ростом добычи в США, и динамика запасов сырой нефти и бензина эти опасения подстегивает. Соответственно, фьючерсы провалились до самых минимальных уровней с 1 мая. Двинуть их вверх могут сейчас только какие-то новости или вербальные интервенции со стороны ОПЕК+, касающиеся эффективности плана по сокращению мировых запасов. Если они поступать не будут, то на сложившемся фоне Brent может проверить на прочность и поддержку в области 45 долларов за баррель".
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