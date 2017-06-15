Доходности ОФЗ сегодня могут подняться на 2-3 б.п. - Промсвязьбанк

"Американский регулятор вчера не стал менять своих планов и по итогам заседания повысил целевой диапазон ставок на 0,25 п.п. - до 1,0-1,25%. Решение было ожидаемым, и новых для рынка заявлений на пресс-конференции не прозвучало, поэтому вряд ли оно отразится на сегодняшних торгах ОФЗ. Влияние на их ход могут оказать "Прямая линия с В. Путиным", а также статистика по недельной инфляции в РФ от Росстата, публикация которой, по-видимому, перенесена на сегодняшний день из-за выходного 12 числа. Так как цены на

нефть пока не предпринимают попыток отскока, то доходности ОФЗ сегодня могут подняться на 2-3 б.п." - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.