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14 июня 2017 года 11:55
На горизонте ближайших недель диапазон в 56-58 руб/долл. по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
Активность торгов в российской валюте с начала недели невысока, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Участники рынка ожидают решений ФРС и ЦБ РФ на этой неделе. Рынок ОФЗ начал неделю с умеренного роста котировок в условиях незначительных ценовых изменений на глобальных рынках. Во вторник активность торгов в паре доллар/рубль была крайне низка – пара провела день в диапазоне 56,80-57 руб/долл. Объемы торгов валютой на Московской бирже в последние три дня весьма низки (вчера объем торгов инструментом USD/RUB-TOM составил менее 2,6 млрд долл.). В целом, основная группа валют развивающихся стран (за исключением турецкой лиры) вчера демонстрировала локальное укрепление по отношению к американскому доллару. Участники рынка находятся в ожидании объявления итогов заседания ФРС сегодня в 21:00 (мск). "Новости о возможном расширении санкций со стороны США в отношении РФ пока оказывают слабое влияние на курс рубля и динамику долгового рынка, - комментирует эксперт банка. - Остается много вопросов в отношении конкретных субъектов, в отношении которых будут введены санкции: войдут ли в этот список финансовые компании, и компании, обеспечивающие трубопроводную инфраструктуру. Также нет ясности, будет ли документ быстро принят Палатой Представителей и подписан Д.Трампом. Цены на нефть марки Brent большую часть вчерашнего дня пытались продемонстрировать восстановление, но вышедшие вечером данные по запасам нефти в Штатах от API (рост запасов за неделю на 2,75 млн барр.) вновь вернули ближайший фьючерс на Brent в район 48,20 долл/барр. Напомним, сегодня в 17:30 мск будет опубликована статистика по запасам и добыче нефти уже от Минэнерго США".
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14 июня 2017 года 11:02
Все свои действия ФРС проводит вовремя и верно, последовательно решая задачи собственной финансовой системы - ИК «Норд-Капитал»
Сегодня в 21:00 (мск) станут известны результаты очередного двухдневного заседания ФРС США, которые определят монетарную политику крупнейшей экономики мира как минимум на ближайшие несколько месяцев, отмечает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. А еще через полчаса глава ФРС,... читать дальше
.14 июня 2017 года 10:10
"Котировки нефти продолжают отступать. Очередная торговая сессия обернулась для рынка "черного золота" потерями и закрытием на отрицательной территории. Участники рынка сохраняют скепсис в отношении эффективности соглашения о сокращении добычи ОПЕК и других стран в борьбе с избыточным предложением... читать дальше
.14 июня 2017 года 09:37
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправлено в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.14 июня 2017 года 09:33
Доллар "притих" в ожидании вердикта ФРС США, который, как широко ожидается, будет сопровождаться повышением ставки, обращает внимание региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Этот сценарий уже давно заложен в цену и не повлияет на динамику американской... читать дальше
.14 июня 2017 года 09:08
"Цены на нефть снизились. Согласно отчету ОПЕК за май, объемы добычи в странах картеля выросли на 336 тысяч - до 32,14 млн - за счет увеличения добычи в Ливии, Нигерии и Ираке. Правда, оптимизма мы не теряем - министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на днях заявил, что результаты... читать дальше
.13 июня 2017 года 18:13
Отсутствие явной эскалации конфликта арабских стран с Катаром и данные по буровой активности в США ощутимо давят на нефтяные котировки - УК "Альфа-Капитал"
"Нефть марки Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель. Отсутствие явной эскалации конфликта арабских стран с Катаром, а также данные по буровой активности в США ощутимо давят на нефтяные котировки. Нефтяной рынок США остается основным источником новостей. Количество активных буровых установок... читать дальше
.13 июня 2017 года 17:43
Сохраняем положительный прогноз по золоту, но в краткосрочной перспективе отмечаем риск коррекции - Saxo Bank
"В ходе роста, который продолжался один месяц и составил почти 7%, золото пробило нисходящий тренд от 2011 года, но тут же встретило сопротивление возле апрельского максимума на уровне $1296 за унцию. Золото продолжает пользоваться спросом в качестве инструмента диверсификации и хеджирования от... читать дальше
.13 июня 2017 года 17:07
Возобновившиеся волнения на Ближнем Востоке пока не добавили премию за риск к цене нефти, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Разрыв отношений с Катаром в очередной раз подчеркнул бурлящие глубинные противоречия между крупными производителями, над... читать дальше
.13 июня 2017 года 12:28
Если EIA зафиксирует снижение запасов, то котировки Brent могут восстановиться до 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть приостановили свое падение по мере того как участники рынка ожидают роста коммерческих запасов в подземных хранилищах США по итогам предыдущей недели, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже... читать дальше
.13 июня 2017 года 09:15
Рынок акций США снизился в понедельник, распродажа в технологическом секторе продолжается. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут. Нефть во вторник продолжает дорожать, Brent - выше $48,5 за баррель. читать дальше
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