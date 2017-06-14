Бумаги Интер РАО имеют шанс вырасти в течение ближайших 6 месяцев - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вышедшие в конце мая финансовые данные о результатах работы компании в 1 кв. 2017 года свидетельствуют о росте выручки и приращению на 10% чистой прибыли компании, - указывает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Больших неожиданностей в финансовых показателях деятельности компании как будто не происходит. Крупной новостью сегодняшнего дня можно назвать планы компании по продаже своей доли в Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане. ТАСС сообщает, что компания ведет переговоры о продаже своей доли. Представители компании сообщают, что стратегическое решение о продаже принято, но пока процесс находится в стадии переговоров. Тем самым компания сделает крупный шаг для сбалансирования портфеля своих активов. На встречах компании с инвесторами 19 – 20 июня акционеры надеются узнать подробности предстоящей сделки, финансовых результатах компании, а также о ее стратегических планах. У компании намечена выплата дивидендов по итогам 2016 года на уровне 0,146 рубля на акцию или около 25% чистой прибыли по МСФО. По текущим ценам это составляет около 3,6% дивидендной доходности. Дата закрытия реестра акционеров 20.06 (16 июня – дата последних возможных покупок акций с учетом правила Т+2). Акции компании ИнтерРАО проявляют завидную устойчивость к наблюдающейся на рынке неблагоприятной конъюнктуре. Происходившая в начале года коррекция цен перешла в длительную «проторговку» с ценами чуть выше 4 рублей за акцию. Наблюдающаяся уверенность покупателей, возможно, связана с новыми планами компании. Для покупателей можно просто ориентироваться на ТА и демонстрируемую акциями компании уверенность. Можно порекомендовать долгосрочную покупку акций компании с расчетом выхода цен на новую траекторию роста. Для тех, кто купит акции до 16 июня, можно будет получить еще дополнительный дивидендный бонус".