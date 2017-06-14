Все свои действия ФРС проводит вовремя и верно, последовательно решая задачи собственной финансовой системы - ИК «Норд-Капитал»

Сегодня в 21:00 (мск) станут известны результаты очередного двухдневного заседания ФРС США, которые определят монетарную политику крупнейшей экономики мира как минимум на ближайшие несколько месяцев, отмечает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. А еще через полчаса глава ФРС, Джанет Йеллен, постарается удовлетворить любопытство финансовых журналистов на пресс-конференции.

Большинство аналитиков и экспертов прогнозирует второе в этом году повышение ставки на очередные 25 п.п. до диапазона 1.-1.25%. Вероятность повышения оценивается на уровне 92-95%. Поэтому основное внимание будет обращено к планам по сокращению портфеля ценных бумаг, которые находятся на балансе ФРС. При этом, г-жа Йеллен уже упоминала об этих планах возглавляемого ей регулятора на прошлой пресс-конференции в марте и на многочисленных выступлениях за прошедшие с тех пор три месяца в присущей ей манере – «ФРС внимательно следит за ситуацией на рынках и готова к сокращению, если это будет целесообразно его целям и задачам». При ожидаемом квартальном росте ВВП и удовлетворительных результатах отчетности компаний в США за 2-й и 3-й кварталы упомянутое сокращение начнется уже в 4-м квартале.

"Таким образом, сегодняшнее решение (если, конечно, не будет сюрпризов) не вызовет заметных колебаний ни на валютных, ни на фондовых рынках, - полагает эксперт ИК. - Возможно, при конкретных заявлениях о сроках сокращения баланса, мы увидим долгожданную коррекцию на американских рынках акций, впрочем, ее размер не будет превышать 10-15% до очередного сентябрьского заседания. Вообще, работа ФРС достойна уважения. Индекс доллара к корзине из 6-ти валют спустился ниже 97 пунктов, в то время как в декабре он превышал 100, и все эксперты прогнозировали его дальнейший рост. Ставка дважды повышалась за полгода (декабрь 2016, март 2017), при этом доллар… дешевеет, что повышает конкурентоспособность внутренних производителей и уменьшает нагрузку внешнего долга. Это означает, что все свои действия ФРС проводит вовремя и верно, последовательно решая задачи своей собственной финансовой системы, при этом, не забывая, что она (система) является важнейшей составляющей мирового финансового устройства. "Мой прогноз – ставка будет повышена на текущем заседании и еще один раз в этом году, в декабре, и составит на конец года 1.25-1.5%. При этом, на пресс-конференции после сентябрьского заседания будет подробно озвучена программа сокращения баланса РФС уже в текущем, 2017-м году".