Пробитие 1850 пунктов по индексу ММВБ позволит констатировать начало "медвежьего" рынка - ВТБ 24

"Продолжаем считать наш рынок акций на текущих уровнях заметно недооценённым относительно других emerging markets. Однако отсутствие драйверов для роста и сохранение высоких рисков, связанных с динамикой цен на сырьё, сдерживает реализацию имеющегося потенциала к росту. Помимо отсутствия идей и традиционно пониженной сезонной активности инвесторов, другим разочаровывающим фактором продолжает оставаться динамика притока свежих денег на рынок. Его по сути нет. Между тем компании продолжают наращивать предложение бумаг на рынке, создавая "навес" предложения. Новость о том, что Telia намерена продать практически 1/3 своего блокпакета в Мегафоне, как раз из разряда таких, обескровливающих рынок. Обращаем внимание, что даже такая сделка практически компенсирует тот объём денежных средств, который будет высвобожден инвесторам в результате оферты по Qiwi. Напоминаем, что 1850 пунктов по индексу ММВБ – ключевой уровень поддержки, пробитие которого вниз позволит констатировать начало "медвежьего" рынка. Близость поддержки и "короткие стоп-лоссы" представляются привлекательными для спекулятивно настроенных игроков для подбора подешевевших бумаг "на отскок", - комментирует ситуацию главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.