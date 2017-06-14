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14 июня 2017 года 10:17
Сегодня делаем ставку на доллар - Банк "Глобэкс"
"После вчерашнего снижения индекса ММВБ на 1% до 1860 пунктов из-за дивидендной отсечки ожидаем сегодня продолжения бокового движения. Несмотря на хорошие данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае, фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона двигаются разнонаправлено, что не предполагает позитивного отражения на российском фондовом рынке. По данным от API по запасам сырой нефти выросли на 2,75 млн барр. на прошлой неделе, что снизило цену нефти Brent на 1,2% до $48,2 за барр. На этом фоне российский рубль подскочил на 8 копеек до почти 57 руб. за доллар. На азиатской сессии нефтяные котировки демонстрируют легкое снижение, что может продолжиться на европейских торгах, поэтому рубль ослабнет несмотря на приближение даты уплаты страховых взносов (15 июня). Тема с новыми санкциями в отношении отдельных отраслей экономики России получит отклик после того, как Президент США подпишет данный законопроект. Вечером состоится заседание FOMC ФРС США, на котором ожидается увеличение верхнего уровня процентной ставки до 1,25% ,что окажет дополнительную поддержку доллару к ведущим мировым валютам", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.
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14 июня 2017 года 11:02
Все свои действия ФРС проводит вовремя и верно, последовательно решая задачи собственной финансовой системы - ИК «Норд-Капитал»
Сегодня в 21:00 (мск) станут известны результаты очередного двухдневного заседания ФРС США, которые определят монетарную политику крупнейшей экономики мира как минимум на ближайшие несколько месяцев, отмечает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. А еще через полчаса глава ФРС,... читать дальше
.14 июня 2017 года 10:10
"Котировки нефти продолжают отступать. Очередная торговая сессия обернулась для рынка "черного золота" потерями и закрытием на отрицательной территории. Участники рынка сохраняют скепсис в отношении эффективности соглашения о сокращении добычи ОПЕК и других стран в борьбе с избыточным предложением... читать дальше
.14 июня 2017 года 09:37
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправлено в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.14 июня 2017 года 09:33
Доллар "притих" в ожидании вердикта ФРС США, который, как широко ожидается, будет сопровождаться повышением ставки, обращает внимание региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Этот сценарий уже давно заложен в цену и не повлияет на динамику американской... читать дальше
.14 июня 2017 года 09:08
"Цены на нефть снизились. Согласно отчету ОПЕК за май, объемы добычи в странах картеля выросли на 336 тысяч - до 32,14 млн - за счет увеличения добычи в Ливии, Нигерии и Ираке. Правда, оптимизма мы не теряем - министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на днях заявил, что результаты... читать дальше
.13 июня 2017 года 18:13
Отсутствие явной эскалации конфликта арабских стран с Катаром и данные по буровой активности в США ощутимо давят на нефтяные котировки - УК "Альфа-Капитал"
"Нефть марки Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель. Отсутствие явной эскалации конфликта арабских стран с Катаром, а также данные по буровой активности в США ощутимо давят на нефтяные котировки. Нефтяной рынок США остается основным источником новостей. Количество активных буровых установок... читать дальше
.13 июня 2017 года 17:43
Сохраняем положительный прогноз по золоту, но в краткосрочной перспективе отмечаем риск коррекции - Saxo Bank
"В ходе роста, который продолжался один месяц и составил почти 7%, золото пробило нисходящий тренд от 2011 года, но тут же встретило сопротивление возле апрельского максимума на уровне $1296 за унцию. Золото продолжает пользоваться спросом в качестве инструмента диверсификации и хеджирования от... читать дальше
.13 июня 2017 года 17:07
Возобновившиеся волнения на Ближнем Востоке пока не добавили премию за риск к цене нефти, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Разрыв отношений с Катаром в очередной раз подчеркнул бурлящие глубинные противоречия между крупными производителями, над... читать дальше
.13 июня 2017 года 12:28
Если EIA зафиксирует снижение запасов, то котировки Brent могут восстановиться до 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть приостановили свое падение по мере того как участники рынка ожидают роста коммерческих запасов в подземных хранилищах США по итогам предыдущей недели, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже... читать дальше
.13 июня 2017 года 09:15
Рынок акций США снизился в понедельник, распродажа в технологическом секторе продолжается. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут. Нефть во вторник продолжает дорожать, Brent - выше $48,5 за баррель. читать дальше
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