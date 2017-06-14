Рекомендуем сохранять "короткие" позиции, ожидая еще большей нисходящей коррекции нефти - AMarkets

"Котировки нефти продолжают отступать. Очередная торговая сессия обернулась для рынка "черного золота" потерями и закрытием на отрицательной территории. Участники рынка сохраняют скепсис в отношении эффективности соглашения о сокращении добычи ОПЕК и других стран в борьбе с избыточным предложением на глобальном рынке. В центре внимания сегодняшнего дня будут данные по запасам нефти в США, выход которых запланирован на 17:30 мск. В Citi Futures ожидают снижение запасов нефти на 2-3 млн баррелей, запасов бензина на 0,5-1,5 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 0,5-1,5 млн баррелей. Кроме того, сегодня же будет опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства, содержащий цифры по мировой добыче нефти. На этом фоне рекомендуем сохранять "короткие" позиции, ожидая еще большей нисходящей коррекции актива", - указывает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.