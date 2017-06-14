.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рекомендуем сохранять "короткие" позиции, ожидая еще большей нисходящей коррекции нефти - AMarkets
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 июня 2017 года 10:10
Рекомендуем сохранять "короткие" позиции, ожидая еще большей нисходящей коррекции нефти - AMarkets
"Котировки нефти продолжают отступать. Очередная торговая сессия обернулась для рынка "черного золота" потерями и закрытием на отрицательной территории. Участники рынка сохраняют скепсис в отношении эффективности соглашения о сокращении добычи ОПЕК и других стран в борьбе с избыточным предложением на глобальном рынке. В центре внимания сегодняшнего дня будут данные по запасам нефти в США, выход которых запланирован на 17:30 мск. В Citi Futures ожидают снижение запасов нефти на 2-3 млн баррелей, запасов бензина на 0,5-1,5 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 0,5-1,5 млн баррелей. Кроме того, сегодня же будет опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства, содержащий цифры по мировой добыче нефти. На этом фоне рекомендуем сохранять "короткие" позиции, ожидая еще большей нисходящей коррекции актива", - указывает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.
.
14 июня 2017 года 11:02
Все свои действия ФРС проводит вовремя и верно, последовательно решая задачи собственной финансовой системы - ИК «Норд-Капитал»
Сегодня в 21:00 (мск) станут известны результаты очередного двухдневного заседания ФРС США, которые определят монетарную политику крупнейшей экономики мира как минимум на ближайшие несколько месяцев, отмечает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. А еще через полчаса глава ФРС,... читать дальше
.14 июня 2017 года 09:37
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправлено в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.14 июня 2017 года 09:33
Доллар "притих" в ожидании вердикта ФРС США, который, как широко ожидается, будет сопровождаться повышением ставки, обращает внимание региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Этот сценарий уже давно заложен в цену и не повлияет на динамику американской... читать дальше
.14 июня 2017 года 09:08
"Цены на нефть снизились. Согласно отчету ОПЕК за май, объемы добычи в странах картеля выросли на 336 тысяч - до 32,14 млн - за счет увеличения добычи в Ливии, Нигерии и Ираке. Правда, оптимизма мы не теряем - министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на днях заявил, что результаты... читать дальше
.13 июня 2017 года 18:13
Отсутствие явной эскалации конфликта арабских стран с Катаром и данные по буровой активности в США ощутимо давят на нефтяные котировки - УК "Альфа-Капитал"
"Нефть марки Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель. Отсутствие явной эскалации конфликта арабских стран с Катаром, а также данные по буровой активности в США ощутимо давят на нефтяные котировки. Нефтяной рынок США остается основным источником новостей. Количество активных буровых установок... читать дальше
.13 июня 2017 года 17:43
Сохраняем положительный прогноз по золоту, но в краткосрочной перспективе отмечаем риск коррекции - Saxo Bank
"В ходе роста, который продолжался один месяц и составил почти 7%, золото пробило нисходящий тренд от 2011 года, но тут же встретило сопротивление возле апрельского максимума на уровне $1296 за унцию. Золото продолжает пользоваться спросом в качестве инструмента диверсификации и хеджирования от... читать дальше
.13 июня 2017 года 17:07
Возобновившиеся волнения на Ближнем Востоке пока не добавили премию за риск к цене нефти, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Разрыв отношений с Катаром в очередной раз подчеркнул бурлящие глубинные противоречия между крупными производителями, над... читать дальше
.13 июня 2017 года 12:28
Если EIA зафиксирует снижение запасов, то котировки Brent могут восстановиться до 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть приостановили свое падение по мере того как участники рынка ожидают роста коммерческих запасов в подземных хранилищах США по итогам предыдущей недели, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже... читать дальше
.13 июня 2017 года 09:15
Рынок акций США снизился в понедельник, распродажа в технологическом секторе продолжается. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут. Нефть во вторник продолжает дорожать, Brent - выше $48,5 за баррель. читать дальше
.13 июня 2017 года 09:10
"Цены на нефть завершили первую торговую сессию недели на отрицательной территории. В центре внимания трейдеров, специализирующихся на спекуляциях углеводородами, на этой неделе будут отчеты по запасам и добыче нефти в США, а также ежемесячные доклады от ОПЕК и Международного энергетического... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.