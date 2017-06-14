Перспективы рынка акций никак не складываются - TeleTrade

"Что касается перспектив рынка акций, то они пока никак не складываются. "Черная свеча" вторника практически "толкает" индекс ММВБ к обновлению уровня 1849,57 пунктов. Вопрос только в том, насколько глубоко может индекс просесть и как быстро выкупится.

Нам желательно эту неделю уже закрывать в "плюс", причем не плохо бы выше уровня 1900 пунктов. Но оставшиеся дни этой недели обещают быть довольно насыщенными. Завтра у нас статистика по нефти и заседание ФРС США, в четверг - экспирация фьючерсов и опционов, в пятницу - заседание Банка России и решение по ключевой ставке. Информационных поводов как для снижения, так и для роста может быть предостаточно, всё зависит от того, на чем готовы сосредоточиться наши биржевики. Добавим сюда заявление Рекса Тиллерсона в Сенате, о том, что он не желал бы прерывания появившихся между Вашингтоном и Москвой каналов диалога по проблемам Сирии и Украины. И "скользкие" комментарии на тему санкций против России, которые должны предполагать гибкость в действиях администрации США. Надеюсь, что ближайшие три дня прояснят техническую картину нашего рынка", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.