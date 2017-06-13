Отечественная валюта по-прежнему игнорирует динамику нефтяных котировок - ИК "Велес Капитал"

"Текущие ставки на внутреннем рынке остаются по-прежнему крайне привлекательными и поддерживают спрос на отечественную валюту. В частности, депозитные аукционы ЦБ остаются излюбленным инструментом размещения рублевой ликвидности для банков. Во вторник регулятор установил на очередном аукционе лимит в размере 590 млрд руб. (что на 90 млрд руб. ниже уровня неделей ранее), однако объем предложения со стороны банков лишь немногим не дотянул до 1 трлн руб. Разместить средства на депозитах у регулятора были готовы почти 200 кредитных организаций. В условиях повышенного интереса к рублевым ставкам отечественная валюта по-прежнему игнорирует динамику нефтяных котировок. Во вторник стоимость нефти марки Brent оказывалась ниже 47,9 доллара за баррель, однако даже такое развитие событий позволяло доллару лишь с большим трудом подбираться к уровню в 57 рублей", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.