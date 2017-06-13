Отсутствие явной эскалации конфликта арабских стран с Катаром и данные по буровой активности в США ощутимо давят на нефтяные котировки - УК "Альфа-Капитал"

"Нефть марки Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель. Отсутствие явной эскалации конфликта арабских стран с Катаром, а также данные по буровой активности в США ощутимо давят на нефтяные котировки. Нефтяной рынок США остается основным источником новостей. Количество активных буровых установок продолжает расти и достигло 741 единицы, а это, в свою очередь, создает предпосылки для продолжения роста добычи. При этом летом рост добычи, возможно, будет незначительным, так как это время компании часто выбирают для сезонного обслуживания нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих мощностей. Но другой не менее интересной статистикой являются данные по хеджированию добычи сланцевых компаний. На текущий момент захеджировано около 40% поставок 2017 года и 20% – 2018 года. Это говорит о том, что нефтедобывающие компании в США все-таки довольно сильно подвержены колебаниям цен на нефть, особенно на горизонте более года. И это в случае нового снижения цен на нефть будет ограничивать его глубину", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.