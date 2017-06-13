Raiffeisenbank поднял рейтинг ADR МТС до "держать"

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Raiffeisenbank повысил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с "сокращать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, осталась без изменения и составляет $10 за штуку.

"По нашему мнению, риск распространения негативного эффекта от иска "Роснефти" (MOEX: ROSN) к АФК "Система" (MOEX: AFKS) на МТС достаточно ограничен, и стоимость депозитарных расписок компании сейчас выглядит справедливой после коррекции, связанной с этим иском. Кроме того, после обновления "Мегафоном" (MOEX: MFON) своей дивидендной политики доходность по бумагам МТС вновь стала самой высокой в секторе и составляет 10,3% на акцию или 9,5% на ADR. Мы также обращаем внимание на новую цифровую стратегию МТС и полагаем, что она выглядит наиболее консервативной по сравнению с конкурентами", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $11,21 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,63 за штуку.