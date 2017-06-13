Сохраняем положительный прогноз по золоту, но в краткосрочной перспективе отмечаем риск коррекции - Saxo Bank

"В ходе роста, который продолжался один месяц и составил почти 7%, золото пробило нисходящий тренд от 2011 года, но тут же встретило сопротивление возле апрельского максимума на уровне $1296 за унцию. Золото продолжает пользоваться спросом в качестве инструмента диверсификации и хеджирования от рисков, которые несут с собой политические и экономические события. Мы сохраняем положительный прогноз по золоту, но в краткосрочной перспективе отмечаем риск коррекции первоначально к уровню $1265 за унцию, который соответствует линии коррекции 38,2% от восходящего движения с мая по июнь. Только прорыв ниже уровня $1245 за унцию (линия коррекции 61,8%) может ускорить падение, как это было после неудачной попытки в апреле пробиться выше отметки $1300 за унцию. Выше $1300 золото, вероятно, нацелится на уровень $1315, а потом – на максимум 9 ноября $1337 за унцию", – полагает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.