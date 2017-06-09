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09 июня 2017 года 19:20
Во второй половине дня российские акции были поддержаны восстановлением рынка энергоносителей - ИК "Финам"
"В пятницу российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику, - комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - При этом, во второй половине дня российские акции были поддержаны восстановлением рынка энергоносителей, где нефти марки Brent удалось закрепиться выше 48 долларов. Также покупкам в наших активах способствовала ситуация на внешних площадках. Так, в Европе к закрытию основные индексы прибавляли до 1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,5% и 0,4% соответственно. В результате, по итогам дня индекс ММВБ поднялся на 0,5%, закончив неделю выше 1880 пунктов, индекс РТС подтянулся на 0,3%, до 1041 пункта. Лидерами торгов стали акции Аптек 36 и 6 и ОГК-2, рост котировок которых составил 10,6% и 4,7% соответственно. Хуже рынка закрылись Сбербанк, НМТП и Поллиметалл, потерявшие более 1%". На валютной секции Московской биржи, несмотря на восстановление рынка энергоносителей, основные мировые валюты показали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,1%, вплотную подойдя к 57 рублям, евро потерял символические 0,02%, сохранив позиции вблизи 63,8 рубля. На международном валютном рынке пара евро/доллар практически не изменила своих позиции, консолидируясь чуть ниже отметки 1,12. В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные по буровой активности в США. Если рост числа работающих установок окажется ниже ожиданий, это, по мнению эксперта "Финама", может способствовать дальнейшему восстановлению "черного золота" и подъему нефти марки Brent в район 48,5 доллара за баррель. В такой ситуации покупки в наших активах будут преобладать, что позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить "вечерку" на положительной территории. Однако эксперт также отметил, что в преддверии длинных выходных активность наших игроков в рамках вечерней сессии будет сдержанной.
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