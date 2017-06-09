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09 июня 2017 года 17:17
Сегодня по итогам основной торговой сессии ожидаем околонулевой динамики по индексу ММВБ - ИК "ФИНАМ"
Ко второй половине пятничной торговой сессии перед продолжительными выходными ключевые российские фондовые индексы демонстрируют умеренно-положительную динамику: индекс ММВБ растет на 0,5%, до 1883 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индекс РТС вслед за слабеющим рублем прибавляет более скромные 0,3%, карабкаясь до 1041 пунктов, констатирует аналитик ИК "Финам" Тимур Нигматуллин. Влияние внешнего фона на отечественный рынок носит неоднозначный характер: общеевропейский фондовый индикатор Stoxx 600 теряет 0,02%, а фьючерс на американский фондовый индекс «широкого рынка» S&P 500 растет на 0,14%. Новостной поток также неоднороден. По итогам выборов в Великобритании партия действующего премьер-министра лишилась абсолютного большинства в парламенте, что с высокой вероятностью сделает процесс выхода Британии из ЕС менее «жестким», но также и менее предсказуемым. В США в рамках выступления перед Сенатом ранее уволенный Трампом глава ФБР заявил, что президент США не обращался к нему с просьбой о прекращении связанного с Россией дела, а также не был объектом этого расследования. Тем не менее, политический кризис в США не миновал, его острая фаза продолжается. Среди акций российских компаний сегодня лучше рынка смотрятся бумаги ФСК ЕЭС (+6,4%), Россетей (+3,2%) и ТГК1 (+1,9%). Хуже рынка Мечел (-2,1%), Татнефть (-1,7%) и Polymetal (-1,6%). Доллар США прибавляет почти 0,2%, подрастая до 57 руб. Евро снижается на 0,2%, до 63,7 руб. На выступлении в Госдуме глава ЦБ РФ заявила о том, что регулятор намерен снижать ставку вслед за инфляцией. Учитывая активную рублевую дезинфляцию, на заседании от 16 июня возможно очередное снижение ключевой ставки в пределах 0,25-0,5%. Валютная пара евро/доллар теряет 0,29%, сползая до значения 1,117. Фьючерсы на нефть основных сортов дорожают в пределах 0,1%. Баррель Brent стоит $47,87, а WTI торгуется вблизи $45,66. Восстановление котировок после недавних спекулятивных распродаж на релизе разочаровывающих данных EIA по запасам сдерживает растущий третью сессию подряд индекс доллара и ожидания роста количества активных буровых в рамках пятничной статистики от Baker Hughes. "Сегодня по итогам основной торговой сессии ожидаем околонулевой динамики по ММВБ, - прогнозирует эксперт "Финама". - Несмотря на сильную перепроданность российских акций после затянувшейся коррекции, восстановительный рост сдержат новостной поток и крепкий рубль, который негативно влияет на капитализацию сырьевого сектора. На валютном рынке пара доллар/рубль из-за перекупленности даже на растущей нефти может прибавить до 0,2-0,5%".
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09 июня 2017 года 16:42
"Упадок настроений на нефтяном рынке продолжается, котировки снижаются до уровня $47,8, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Особенно сильно нефтяных инвесторов напугали данные о запасах топлива в США – по последним данным Минэнерго запасы всех трех видов топлива, включая запасы сырой... читать дальше
.09 июня 2017 года 16:17
В ближайшие недели на рынке американского долга начнет сокращаться премия за политический риск - Бинбанк
Завершившиеся без сенсаций свидетельские показания отставленного Трампом бывшего директора ФБР Дж. Коми открывают, на взгляд главного аналитика Бинбанка Алексея Тихонова, дорогу для движения по доходности вверх. Пусть показания Коми и не улучшают имидж Д.Трампа, но они не содержат ничего, что... читать дальше
.09 июня 2017 года 13:40
"В ходе торгов в четверг стоимость золота резко снизилась по отношению к доллару США после заседания по монетарной политике Европейского Центрального банка, итоги которого привели к ослаблению евро. Выступление экс-главы ФБР США Джеймса Коми также не смогло поддержать драгметалл. Таким образом,... читать дальше
.09 июня 2017 года 13:08
"Цена на нефть Brent на утро была $47,82. Текущая макростатистика из Китая и внешнеполитические факторы не оказали значительного влияния на ценовую динамику рынка нефти. По большому счету, фундаментальные факторы рынка остаются прежними. Сегодня выходит статистика по изменению числа буровых... читать дальше
.09 июня 2017 года 12:28
"Цены на нефть продолжают пребывать на минимальных уровнях за последний месяц по мере того, как негативный новостной фон, сформировавшийся после выхода данных по запасам из США, продолжает довлеть на участников рынка. Тем не менее, надо принимать во внимание и тот факт, что динамика запасов -... читать дальше
.09 июня 2017 года 10:37
"Нефть продолжает оставаться под давлением, однако критические уровни ($47,2–47/баррель), открывающие путь к уровням ноября 2016 года, пока не пройдены. Данное снижение считаем неоправданным, с фундаментальной точки зрения, на рынке нефти во втором квартале складывается баланс, данные по Китаю по... читать дальше
.09 июня 2017 года 10:12
В краткосрочной перспективе Brent, по всей видимости, будет оставаться под "гнетом" продавцов - eToro
"Котировки нефти сорта Brent попытались вернуться к росту, но снова потерпели неудачу. "Коснувшись" уровня 48,58, актив вернулся под отметку, обновив месячные минимумы на подходе к отметке 47,50. С технической точки зрения, утрата этой зоны поставит под угрозу целостность следующей психологической... читать дальше
.09 июня 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в пятницу. Нефть основных марок слабо меняется в цене утром в пятницу. читать дальше
.09 июня 2017 года 09:25
"Котировки нефти продолжают отступать, демонстрируя серьезные намерения продавцов "затащить" актив гораздо ниже текущих значений. Цены на нефть уже могли просесть в район $45 за баррель, если бы не снижение добычи нефти в США, смягчившее давление от неожиданного роста запасов. В опубликованном в... читать дальше
.08 июня 2017 года 15:59
"Мы разделяем обеспокоенность рынка нефти по поводу того, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем ожидалось, и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" тренде, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже $50 за баррель. Важно отметить, что возрождение активного... читать дальше
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