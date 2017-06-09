Сегодня по итогам основной торговой сессии ожидаем околонулевой динамики по индексу ММВБ - ИК "ФИНАМ"

Ко второй половине пятничной торговой сессии перед продолжительными выходными ключевые российские фондовые индексы демонстрируют умеренно-положительную динамику: индекс ММВБ растет на 0,5%, до 1883 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индекс РТС вслед за слабеющим рублем прибавляет более скромные 0,3%, карабкаясь до 1041 пунктов, констатирует аналитик ИК "Финам" Тимур Нигматуллин. Влияние внешнего фона на отечественный рынок носит неоднозначный характер: общеевропейский фондовый индикатор Stoxx 600 теряет 0,02%, а фьючерс на американский фондовый индекс «широкого рынка» S&P 500 растет на 0,14%. Новостной поток также неоднороден. По итогам выборов в Великобритании партия действующего премьер-министра лишилась абсолютного большинства в парламенте, что с высокой вероятностью сделает процесс выхода Британии из ЕС менее «жестким», но также и менее предсказуемым. В США в рамках выступления перед Сенатом ранее уволенный Трампом глава ФБР заявил, что президент США не обращался к нему с просьбой о прекращении связанного с Россией дела, а также не был объектом этого расследования. Тем не менее, политический кризис в США не миновал, его острая фаза продолжается. Среди акций российских компаний сегодня лучше рынка смотрятся бумаги ФСК ЕЭС (+6,4%), Россетей (+3,2%) и ТГК1 (+1,9%). Хуже рынка Мечел (-2,1%), Татнефть (-1,7%) и Polymetal (-1,6%). Доллар США прибавляет почти 0,2%, подрастая до 57 руб. Евро снижается на 0,2%, до 63,7 руб. На выступлении в Госдуме глава ЦБ РФ заявила о том, что регулятор намерен снижать ставку вслед за инфляцией. Учитывая активную рублевую дезинфляцию, на заседании от 16 июня возможно очередное снижение ключевой ставки в пределах 0,25-0,5%. Валютная пара евро/доллар теряет 0,29%, сползая до значения 1,117.

Фьючерсы на нефть основных сортов дорожают в пределах 0,1%. Баррель Brent стоит $47,87, а WTI торгуется вблизи $45,66. Восстановление котировок после недавних спекулятивных распродаж на релизе разочаровывающих данных EIA по запасам сдерживает растущий третью сессию подряд индекс доллара и ожидания роста количества активных буровых в рамках пятничной статистики от Baker Hughes.

"Сегодня по итогам основной торговой сессии ожидаем околонулевой динамики по ММВБ, - прогнозирует эксперт "Финама". - Несмотря на сильную перепроданность российских акций после затянувшейся коррекции, восстановительный рост сдержат новостной поток и крепкий рубль, который негативно влияет на капитализацию сырьевого сектора. На валютном рынке пара доллар/рубль из-за перекупленности даже на растущей нефти может прибавить до 0,2-0,5%".