В ближайшие недели на рынке американского долга начнет сокращаться премия за политический риск - Бинбанк

Завершившиеся без сенсаций свидетельские показания отставленного Трампом бывшего директора ФБР Дж. Коми открывают, на взгляд главного аналитика Бинбанка Алексея Тихонова, дорогу для движения по доходности вверх. Пусть показания Коми и не улучшают имидж Д.Трампа, но они не содержат ничего, что может спровоцировать начало процедуры импичмента. Таким образом, по мнению эксперта, можно ожидать, что в ближайшее недели на рынке американского долга начнет сокращаться премия за политический риск.

"Доходности US Treasures негативно реагировали на выход статистики по новым рабочим местам в начале месяца, где была зафиксирована негативная динамика по темпам создания новых рабочих мест, - комментирует А. Тихонов. - Однако, по нашему мнению, инвесторы отреагировали слишком пессимистично, поскольку количество новых рабочих мест по-прежнему значительно превышает необходимый ежемесячный минимум, который способен обеспечивать работой растущее население США. Этот минимум находится на уровне 75-100 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, опубликованная на этой неделе министерством труда США статистика по объему новых вакансий зафиксировала в апреле рекордное за всю историю наблюдений за данной статистикой количество открытых компаниями новых вакансий. Следовательно, можно сделать вывод, что сокращение количества новых рабочих мест вызвано в первую очередь недостатком предложения на рынке труда, а не снижением спроса со стороны работодателей, из-за чего компании не могут заполнить свои вакансии людьми, имеющими достаточную для их потребностей квалификацию. Также статистика зафиксировала минимальную почти за 20 лет долю работоспособного населения, которое покинуло рынок труда из-за потери надежды найти работу или находится в состоянии неполной занятости (при этом желают иметь полную занятость). Сочетание этих факторов указывает на то, что экономика находится в состоянии полной занятости, и у ФРС есть справедливые опасения, что может начаться инфляция зарплат. Таким образом, реальная ситуация на рынке труда, на наш взгляд, противоположна текущему мэйнстриму и свидетельствует не о замедлении роста экономики США, а, наоборот, об ее устойчивой положительной динамике".

Несмотря на то, что финансовыми рынками заложено повышение ставки по итогам июньского заседания, рынок не ожидает следующего повышения ранее 2018 г., уверен эксперт Бинбанка. Такая ситуация, по его мнению, возможна лишь в том случае, если ФРС по итогам пересмотра своих прогнозов на предстоящем заседании снизит свои ожидания по экономическому росту и темпам инфляции. Однако, как сказано выше, экономические данные не свидетельствуют о замедлении экономики. "И поэтому мы ожидаем, как минимум, сохранения прогнозов ФРС в нынешнем виде, - указывает А. Тихонов. - Мы ожидаем, что ФРС по итогам июньского заседания подтвердит свою уверенность в трехкратном повышении учетной ставки в этом году, а также, вероятно, анонсирует начало программы сокращения своего баланса, которая может начаться с сентября текущего года. Подобного рода заявления, на наш взгляд, приведут к пересмотру рынком своих ожиданий и должны привести доходность по казначейским облигациям США к своим обоснованным уровням. Наш целевой уровень по доходности по 10-ти летнему бенчмарку в ближайшие месяцы составляет 2,5%".