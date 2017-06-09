Fitch пересмотрело прогноз рейтингов РусГидро на "стабильный" с "негативного"

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз рейтингов "РусГидро" (MOEX: HYDR) на "стабильный" с "негативного".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента по обязательствам в национальной и иностранной валютах были подтверждены на уровне "ВВ+".