Итоги внеочередных парламентских выборов в Великобритании были восприняты инвесторами положительно - Dukascopy Bank SA

"В пятницу, 9 июня, основные российские индексы акций растут благодаря позитивному внешнему фону, отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, итоги внеочередных парламентских выборов в Великобритании были восприняты инвесторами положительно. Причем давление на индекс ММВБ даже не оказывает ни падение цен на нефть, ни ослабление курса рубля. На текущий момент индекс ММВБ вырос на 0,4% до отметки 1881,8 пункта. Индекс РТС прибавляет лишь 0,3%, поднявшись до 1041,4 пункта. Курс рубля незначительно снижается против доллара, продолжая колебаться вблизи уровня 57 руб./долл. Впрочем, во второй половине дня мы ожидаем начала снижения российских индексов акций перед длительными выходными в РФ. Дополнительным фактором давления может стать укрепление курса доллара в преддверии заседания FOMC".