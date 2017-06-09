БКС снизил оценку GDR Ros Agro на 26%, сохранив рейтинг "покупать"

Финансовая группа (ФГ) "БКС" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $23 до $17 за штуку, сообщается в обзоре ФГ.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками БКС была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, депозитарные расписки Ros Agro подешевели за последние двенадцать месяцев на 20%, показав динамику хуже рынка. Инвесторы сократили свои позиции в бумагах компании, что привело к уменьшению их ликвидности.

"За последние несколько кварталов рентабельность всех сегментов агрохолдинга, за исключением мясного, существенно снизилась на фоне роста издержек и падения цен на сельхозпродукцию. Депозитарные расписки Ros Agro выглядят уже не столь привлекательно. На этом фоне мы пересмотрели модель оценки компании и понизили прогнозную цену ее бумаг", - пишут эксперты БКС.

Однако, по их мнению, в долгосрочной перспективе потенциал роста стоимости GDR Ros Agro сохраняется. "Мы ожидаем от Ros Agro небольшого восстановления рентабельности во всех сегментах в третьем-четвертом квартале 2017 года за счет нового урожая и улучшения конъюнктуры на рынке мяса и растительного масла", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $14,68 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,49 за штуку.