Доллар/рубль привлекателен для покупок в диапазоне от 56 до 57 - "Аналитика Онлайн"

"Курс доллара на Московской бирже находится на отметке 57 рублей за одну единицу американской валюты, евро находится на отметке 63 рубля 80 копеек. Мы по-прежнему считаем, что доллар/рубль привлекателен для покупок в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар. Целью для роста в среднесрочной перспективе является отметка 62-63 рубля за доллар", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.