Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю составил $10,2 млн - EPFR

Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 1 по 7 июня 2017 года составил $10,2 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, незначительный приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ, был зафиксирован в основном за счет фондов GEM и пассивных инвесторов. На прошедшей неделе через пассивные фонды в акции РФ поступило $32,1 млн, в то время как активно управляемые фонды, инвестирующие в акции РФ, вывели $21,9 млн.

За отчетный период через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) в российские акции поступило $65,3 млн. В то же время фонды, специализирующиеся только на акциях РФ (Russia-dedicated funds), за период с 1 по 7 июня потеряли $41,9 млн. Данные о притоке или оттоке капитала из акций РФ через фонды GEM и Russia-dedicated funds учитываются в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний.