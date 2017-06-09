Пара позитивных новостей может отправить Brent назад к 50 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть продолжают пребывать на минимальных уровнях за последний месяц по мере того, как негативный новостной фон, сформировавшийся после выхода данных по запасам из США, продолжает довлеть на участников рынка. Тем не менее, надо принимать во внимание и тот факт, что динамика запасов - показатель очень волатильный. Одна неделя - это еще не тренд. Ситуация может очень быстро развернуться. А сейчас для роста цен нужны позитивные новости. Пока с этим дефицит. Соответственно, и контракты будут чувствовать себя не очень уверенно. Однако решение ОПЕК+ продлить заморозку добычи на текущих уровнях должно создавать прочную поддержку в области 50 долларов для Brent. Падение ниже 48 долларов за баррель, на уровни, на которых цены были до решения по заморозке в ноябре 2016 года, вообще пока не выглядит логичным и, скорее всего, окажется краткосрочным. Пара позитивных новостей может отправить Brent назад к 50 долларам за баррель", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.