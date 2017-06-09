Внутренние факторы для рубля выглядят блекло на фоне повышенной вероятности возобновления турбулентности внешних рынков - Банк "Зенит"

"Рубль вновь отвязан от динамики нефтяных котировок, при этом основания для этого не выглядят надежными. На денежном рынке сохраняется умеренный спрос на ликвидность, а на следующей неделе стартует налоговый период июня. Как показала ситуация с усреднением обязательных резервов в ЦБ РФ, банки скорее склонны краткосрочно занимать на рынке, чем продавать валюту для удовлетворения своих потребностей в ликвидности. Вместе со снижением ключевой ставки ЦБ РФ стоимость такого кредитования снижается, поэтому поддержка рубля со стороны высоких ставок именно для внутренних участников постепенно снижается. Таким образом, внутренние факторы для рубля выглядят блекло на фоне повышенной вероятности возобновления турбулентности внешних рынков", - отмечают специалисты Банка "Зенит".