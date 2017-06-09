Рубль может упасть в район 62-64 за доллар до конца лета - Локо-Банк

"Падение нефтяных цен сейчас уже учтено в стоимости рубля, но если оно продолжится, то, конечно, рубль усилит ослабление. Если нефть подешевеет ниже $47 за баррель Brent, для рубля это будет означать диапазон 61-63 к доллару. Именно там ожидается консолидация российской валюты. В целом эти уровни будут достигнуты даже при стоимости нефти в $50-55 за баррель, но для этого потребуется больше времени. Сейчас рубль уже не так сильно привязан к нефти из-за других факторов, таких как зависимость от потоков капитала в ОФЗ и "кэрри" с рублем. Учитывая возможный разворот в стратегии инвесторов и давление со стороны платежного баланса, рубль может упасть в район 62-64 до конца лета. Именно этот уровень прогнозирует МЭР. Что же касается снижения ставки ЦБ, то падение на 0,5 п.п. способно дополнительно "ударить" по рублю, снизив курс к доллару где-то на 50-70 коп., но влияние, скорее всего, будет краткосрочным, так как рынок уже закладывает ожидания по падению ставки в нынешние цены. Если же ставка будет снижена всего на 0,25 п.п., вряд ли мы увидим серьезные изменения курса", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.