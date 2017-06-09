"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций банка "Санкт-Петербург" до "покупать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 70 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 66,41 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 58,5 рубля за штуку.