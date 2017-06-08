Любые сомнения участников рынка в дальнейшем смягчении процентной политики ЦБ оказывают поддержку рублю - ИК "Велес Капитал"

"На денежном рынке ситуация нормализуется, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще накануне банки вернули существенную часть средств, привлеченных у ЦБ: кредитные организации полностью погасили задолженность по валютным свопам (227,0 млрд руб.) и вернули почти 200 млрд руб. по операциям РЕПО с фиксированной ставкой. В результате в среду значение ставки Ruonia опустилось ниже уровня ключевой ставки ЦБ, а днем в четверг ставка MosPrime o/n потеряла еще 5 б.п. (9,33% годовых). Спрос банков на аукционах РЕПО с Федеральным казначейством также вернулся к обычным отметкам: в четверг из совокупного лимита на 550 млрд руб. участники аукциона привлекли лишь 179,4 млрд руб. На валютном рынке в четверг рубль демонстрировал завидную устойчивость. Цены на нефть продолжали снижаться, а индекс доллара укреплялся с самого утра. Тем не менее, на внутреннем рынке доллар в подобных условиях даже не смог закрепиться выше 57 руб. Необходимо отметить, что после последних данных по инфляции, не вполне оправдавших ожидания инвесторов, рыночные настроения в отношении снижения ключевой ставки на 50 б.п. стали уже не столь однозначными. В то же время любые сомнения участников рынка в дальнейшем смягчении процентной политики ЦБ оказывают поддержку отечественной валюте".