Российский фондовый рынок, также как и рынок нефти, охвачен "медвежьими" настроениями - "Оргбанк"

"Последние торговые сессии не показали ничего нового, - комментирует трейдер "Оргбанка" Алексей Муркин. - Российский фондовый рынок, также как и рынок нефти, охвачен "медвежьими" настроениями. Безыдейные вялые попытки удержаться на месте или "организовать отскок", сменяются провалами с увеличением оборотов на фоне отрицательных новостей. Дивидендные идеи (по мнению Sberbank CIB, дивидендная доходность российского фондового рынка одна из лучших в мире) помогают высокодивидендным бумагам оставаться на плаву. В плюсе акции Аэрофлота и ГМКНорНикель. Акции Газпрома, Лукойла балансируют около нуля. Акции АЛРОСы в умеренном минусе, не взирая на вышедшую позитивную отчетность за май. Решение суда в пользу Транснефти привело к росту привилегированных акций компании (плюс 1-1,5%) и усилили падение акций Сбербанка (порядка 2%, хуже рынка). Но наиболее интересные движения наблюдаются в акциях Мечела, на новостях о выплате дивидендов (с разрешения кредиторов) по "префам" согласно Уставу (Коль живешь ты по Уставу - завоюешь Честь и Славу!). В итоге рост более 5%, в то время как "обычка" Мечела (дивиденды не выплачиваются) рухнула примерно на 5%".