Рынок акций может обновить минимумы года - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций пока не может найти оснований для роста и торгуется вблизи минимальных значений года, которые вполне может и обновить. Главные бумаги рынка падают и пока даже не демонстрируют попыток разворота", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.