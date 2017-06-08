Цены на нефть останутся в "боковом" тренде - Julius Baer

"Мы разделяем обеспокоенность рынка нефти по поводу того, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем ожидалось, и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" тренде, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже $50 за баррель. Важно отметить, что возрождение активного производства сланцевой нефти в США и стагнирующий спрос на нефть на Западе и подрывают эффективность попыток ближневосточных производителей ограничить производство. В соответствии с последними официальными прогнозами производство нефти в США превысит 10 млн баррелей в день уже в следующем году, превысив рекордно высокие значения начала 1970-х годов. Ажиотаж в сланцевой индустрии, который можно было наблюдать последние несколько месяцев, приведет к значительному росту производства нефти в США к концу текущего года", – отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.