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08 июня 2017 года 14:33
Доллару сложно пройти рубеж 57 рублей - "Аналитика Онлайн"
"Котировки черного золота обвалились накануне после выхода удручающей статистики по запасам, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Валютные доходы российской экономики увеличились на 30%. На международных рынках ждут итогов выборов в Великобритании. Вчера котировки черного золота стремительно обвалились до 48$ за баррель марки Brent. Произошло это на фоне публикации статистики по запасам в США. Вопреки прогнозам, запасы сырой нефти выросли почти на 3,3 млн баррелей. Также выросли запасы дистиллятов на 4,3 млн баррелей и запасы бензина на 3,3 млн баррелей. Нефтяные трейдеры были застигнуты врасплох такими ужасными данными и им не осталось ничего, кроме как спешно начать продавать черное золото. Таким образом, котировки нефти упали до минимальных значений с 10 мая". Федеральная таможенная служба опубликовала данные по доходам российской экономики от экспорта. По данным ведомства, доходы российской экономики за январь - апрель увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом. Однако почти весь рост обеспечил топливно-энергетический комплекс. Выручка от продажи нефти и газа выросла почти в 1,5 раза. Поставки химии, машин, оборудования сократились. Получается, что российская экономика продолжает все глубже и глубже садиться на «нефтяную иглу», резюмирует эксперт компании. На этом фоне курс доллара на московской бирже в четверг находится на отметке 56 рублей 95 копеек, евро находится в районе 64 рублей, индекс ММВБ упал до 1865 пунктов, а котировки нефти марки Brent находятся на отметке 48 долларов за баррель. "Падение нефтяных цен накануне больно ударило по российскому валютному рынку. Доллар/рубль впервые с 19 мая вырос выше отметки 57 рублей. Однако сегодня мы видим коррекцию от данного значения. Судя по всему, доллару сложно подняться выше 57 даже несмотря на распродажу российских активов и падение нефтяных цен. Рубль сегодня остается стабильным и держится в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар. В среднесрочной перспективе, покупки, которые мы рекомендовали в данном диапазоне, продолжают оставаться интересными. Мы считаем, что у доллар/рубля есть все шансы вырасти до 62 - 63 рублей", - прогнозирует Г. Задоя.
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08 июня 2017 года 15:59
"Мы разделяем обеспокоенность рынка нефти по поводу того, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем ожидалось, и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" тренде, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже $50 за баррель. Важно отметить, что возрождение активного... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:55
В ближайшее время цена на нефть имеет шанс стабилизироваться в диапазоне значений $48-$49 - "Нордеа Банк"
"Цена на нефть Brent на утро - $48.40, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Текущее снижение цены на нефть объясняется реакцией рынка на недельную статистику EIA, которая показала рост запасов при ожиданиях снижения запасов. Однако, пока речь может идти о локальной по времени... читать дальше
.08 июня 2017 года 12:58
"Сегодня насыщенный день для западных игроков, - подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией М.Драги, в Великобритании – парламентские выборы, а экс-глава ФБР выступит в Конгрессе. Это значимые события, которые могут сместить для участников... читать дальше
.08 июня 2017 года 11:25
Негатив от отчета EIA быстро развеется, и мы увидим рост нефтяных цен к отметке в 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов достигли минимальных значений за последний месяц после того, как в США по итогам предыдущей недели был зафиксирован существенный рост запасов сырой нефти и бензинового топлива, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.08 июня 2017 года 10:35
По Brent рассчитываем все же на восстановление нефтяных котировок к 49-50 долларам/баррель - Промсвязьбанк
"Данные от Минэнерго США не оправдали ожиданий, не совпав ни с консенсусом, ни с предварительными данными от API, что спровоцировало очередную распродажу в нефти. В итоге фьючерс ушел к 48 долларам/баррель. Так, запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн барр, хотя ожидалось их снижение на 6,4 млн... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили сессию в среду умеренным ростом. Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижается в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг. читать дальше
.07 июня 2017 года 18:05
Котировки Brent останутся в диапазоне $48-50,5 в ближайшие дни и в среднесрочной перспективе - Бинбанк
"К середине недели нефтяной рынок остается высокочувствительным к любой негативной информации, котировки снижаются на уровни $48,2, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Общие настроения нефтяных инвесторов можно охарактеризовать как подавленные, некоторые изменения в данную картину... читать дальше
.07 июня 2017 года 17:35
На выходных напряжение между государствами Персидского залива нарастало после того, как Саудовская Аравия и ее союзники разорвали отношения с Катаром, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Сдержанная реакция рынка нефти говорит о том, что объемы поставок из... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:06
"Цены на нефть основных эталонных сортов отметились некоторым ростом в последние сутки, получив поддержку со стороны данных по коммерческим запасам сырой нефти в США. Однако зафиксированный рост запасов бензина беспокоит рынок и сдерживает возможный дальнейший рост. В целом полагаю, что контракты... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:40
До заседания ЕЦБ в четверг евро-доллар будет "стоять" примерно на том же месте - между 1,12 и 1,13 - ВТБ 24
"Что касается евро-доллара, то на этой неделе доллар выглядит уязвимым. Размещений Казначейства США на этой неделе нет, а нетто-результат по итогам размещения "биллей" этой недели показывает погашение в 993 млн долларов. Чистое погашение получилось из-за того, что на этой неделе во вторник... читать дальше
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