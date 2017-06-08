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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль в очередной раз достаточно стойко переживает негатив нефтяного рынка - "Нордеа Банк"
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08 июня 2017 года 14:05
Рубль в очередной раз достаточно стойко переживает негатив нефтяного рынка - "Нордеа Банк"
"Доллар вернул себе часть утраченной привлекательности после того, как на рынок поступили следующие сигналы: ЕЦБ может пересмотреть прогнозы по инфляции на ’17-19гг., что «растягивает» шаги нормализации ДКП, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Кроме того, предварительная речь г-на Коми (быв. Директор ФБР) по большому счету не добавляет ничего нового в «российское дело». Заседание ЕЦБ обещает быть едва ли не самым интересным в текущем году. Мы ожидаем, что по итогам стейтмент приобретет менее «голубиный» характер, однако это не разворот в сторону повышения ставок. Риски могут исходить интерпретации комментариев Драги в отношении долгового рынка, а также прогнозов по инфляции. Валютные резервы Китая по итогам мая отразили сохранение сдержанного восходящего тренда, положенного с начала года. Последние изменения в механизме фиксации корзины юаня до конца не известны, что вызывает неопределенность в краткосрочной перспективе в движении CNY". Рубль в очередной раз достаточно стойко переживает негатив нефтяного рынка, указывает эксперт банка. Несмотря на более чем 4% потери по нефти накануне, российская валюта отступила лишь на ~1% в паре с долларом. По мнению Д. Давыдова, текущую резистентность национальной валюты к внешним раздражителям по-прежнему могут определять три ключевых фактора: 1) ориентир на сохранение весьма консервативной политики российским регулятором; 2) сохранение привлекательности EM активов на фоне очевидной необходимости пересмотреть скорость нормализации ДКП такими регуляторами как ЕЦБ и ФРС; 3) отсутствие явного негатива / новых вызовов, которые могли бы заметно откорректировать нефть. Тем не менее, это не отменяет в среднесрочной перспективе ожиданий по смещению рубля на уровни 57-59. Краткосрочно USD/RUB - 56.8-57.5.
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08 июня 2017 года 15:59
"Мы разделяем обеспокоенность рынка нефти по поводу того, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем ожидалось, и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" тренде, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже $50 за баррель. Важно отметить, что возрождение активного... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:55
В ближайшее время цена на нефть имеет шанс стабилизироваться в диапазоне значений $48-$49 - "Нордеа Банк"
"Цена на нефть Brent на утро - $48.40, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Текущее снижение цены на нефть объясняется реакцией рынка на недельную статистику EIA, которая показала рост запасов при ожиданиях снижения запасов. Однако, пока речь может идти о локальной по времени... читать дальше
.08 июня 2017 года 12:58
"Сегодня насыщенный день для западных игроков, - подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией М.Драги, в Великобритании – парламентские выборы, а экс-глава ФБР выступит в Конгрессе. Это значимые события, которые могут сместить для участников... читать дальше
.08 июня 2017 года 11:25
Негатив от отчета EIA быстро развеется, и мы увидим рост нефтяных цен к отметке в 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов достигли минимальных значений за последний месяц после того, как в США по итогам предыдущей недели был зафиксирован существенный рост запасов сырой нефти и бензинового топлива, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.08 июня 2017 года 10:35
По Brent рассчитываем все же на восстановление нефтяных котировок к 49-50 долларам/баррель - Промсвязьбанк
"Данные от Минэнерго США не оправдали ожиданий, не совпав ни с консенсусом, ни с предварительными данными от API, что спровоцировало очередную распродажу в нефти. В итоге фьючерс ушел к 48 долларам/баррель. Так, запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн барр, хотя ожидалось их снижение на 6,4 млн... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили сессию в среду умеренным ростом. Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижается в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг. читать дальше
.07 июня 2017 года 18:05
Котировки Brent останутся в диапазоне $48-50,5 в ближайшие дни и в среднесрочной перспективе - Бинбанк
"К середине недели нефтяной рынок остается высокочувствительным к любой негативной информации, котировки снижаются на уровни $48,2, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Общие настроения нефтяных инвесторов можно охарактеризовать как подавленные, некоторые изменения в данную картину... читать дальше
.07 июня 2017 года 17:35
На выходных напряжение между государствами Персидского залива нарастало после того, как Саудовская Аравия и ее союзники разорвали отношения с Катаром, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Сдержанная реакция рынка нефти говорит о том, что объемы поставок из... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:06
"Цены на нефть основных эталонных сортов отметились некоторым ростом в последние сутки, получив поддержку со стороны данных по коммерческим запасам сырой нефти в США. Однако зафиксированный рост запасов бензина беспокоит рынок и сдерживает возможный дальнейший рост. В целом полагаю, что контракты... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:40
До заседания ЕЦБ в четверг евро-доллар будет "стоять" примерно на том же месте - между 1,12 и 1,13 - ВТБ 24
"Что касается евро-доллара, то на этой неделе доллар выглядит уязвимым. Размещений Казначейства США на этой неделе нет, а нетто-результат по итогам размещения "биллей" этой недели показывает погашение в 993 млн долларов. Чистое погашение получилось из-за того, что на этой неделе во вторник... читать дальше
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