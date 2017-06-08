Рубль в очередной раз достаточно стойко переживает негатив нефтяного рынка - "Нордеа Банк"

"Доллар вернул себе часть утраченной привлекательности после того, как на рынок поступили следующие сигналы: ЕЦБ может пересмотреть прогнозы по инфляции на ’17-19гг., что «растягивает» шаги нормализации ДКП, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Кроме того, предварительная речь г-на Коми (быв. Директор ФБР) по большому счету не добавляет ничего нового в «российское дело». Заседание ЕЦБ обещает быть едва ли не самым интересным в текущем году. Мы ожидаем, что по итогам стейтмент приобретет менее «голубиный» характер, однако это не разворот в сторону повышения ставок. Риски могут исходить интерпретации комментариев Драги в отношении долгового рынка, а также прогнозов по инфляции. Валютные резервы Китая по итогам мая отразили сохранение сдержанного восходящего тренда, положенного с начала года. Последние изменения в механизме фиксации корзины юаня до конца не известны, что вызывает неопределенность в краткосрочной перспективе в движении CNY".

Рубль в очередной раз достаточно стойко переживает негатив нефтяного рынка, указывает эксперт банка. Несмотря на более чем 4% потери по нефти накануне, российская валюта отступила лишь на ~1% в паре с долларом. По мнению Д. Давыдова, текущую резистентность национальной валюты к внешним раздражителям по-прежнему могут определять три ключевых фактора: 1) ориентир на сохранение весьма консервативной политики российским регулятором; 2) сохранение привлекательности EM активов на фоне очевидной необходимости пересмотреть скорость нормализации ДКП такими регуляторами как ЕЦБ и ФРС; 3) отсутствие явного негатива / новых вызовов, которые могли бы заметно откорректировать нефть. Тем не менее, это не отменяет в среднесрочной перспективе ожиданий по смещению рубля на уровни 57-59. Краткосрочно USD/RUB - 56.8-57.5.